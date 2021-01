Lorsque nous avons testé les RX 6800, 6800 XT et 6900 XT, vous avez pu voir les résultats de cartes avec le SAM, mais aussi sans. Pour information, le SAM, acronyme de Smart Access Memory, est l'appellation AMD pour une fonctionnalité qui est basée sur le PCIe nommée Re-size BAR. En gros, elle autorise le CPU à aller piocher/déposer dans la VRAM du GPU, et disposer de la totalité de celle-ci au lieu des 256 Mo classiques. Il en résulte des temps d'accès mémoire rapides forcément et des performances en jeu plus élevées. Du moins en partie puisque nos articles ont montré que tous les jeux ne savaient pas en profiter.

Techspot a refait le point avec une RX 6800, et 36 jeux dans les 3 définitions principales, 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160. Le fait est que le comportement du SAM se confirme ici aussi, avec plusieurs semaines séparant ce test du lancement du SAM. Le gain moyen est faible même s'il est réel, mais surtout il est fonction des jeux. Si ça peut grimper à 20% sur Assassin's Creed Valhalla, ça peut aussi perdre jusqu'à 10% selon le titre. C'est donc une fonctionnalité à géométrie variable, qui peut marcher aussi bien que caler. Il serait, vu les résultats, pas toujours productif de la laisser enclenchée !