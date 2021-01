MSi ne ratera pas Rocket Lake, et va mettre sur le marché des tas de cartes mères à base de chipsets de la série 500. Avant de vous dévoiler la liste de tout ce qui doit arriver, on va retenir une info importante, ce serait le 27 janvier que les vannes seraient ouvertes. Cela ne confirme en rien les dates supposées de lancement pour Rocket Lake, prétendues pour fin mars. Chez MSi, on va donc fournir des cartes animées par les 3 chipsets attendus, Z590, B560 et H510. On va également retrouver les gammes au sein de chaque catégorie, avec du GODLIKE en haut de catalogue/bas de votre porte-flouze, du ACE, du UNIFY, du Gaming Carbon/Force/Edge/Plus, Tomahawk, Torpedo, Pro, Mortar, Bazooka.

MSi tiendra sa conférence virtuelle le 14 janvier, mais d'ores et déjà on dénombre 30 cartes maman recensées. On sait également que "l'audio boost" devrait passer en version 5 sans que l'on sache exactement de quoi il en retourne, le WiFi devrait être du 6E, soit la dernière norme du WiFi 6, sans oublier le PCIe 4.0 et les dragons/licornes à base de LED RGB pour transformer votre salon/bureau en discothèque privée sauce Boris. Des tests CDH ? Oui, il y a des chances !