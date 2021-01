Si on énumère les boîtes par lesquelles Jim Keller est passé, on risque de flinguer le clavier avant d'avoir tout noté. Si on se cale sur le secteur de l'IT grand public, ce dernier était parti chez Intel après avoir opéré le renouveau d'AMD, avec une pige chez Tesla. Mais c'est en juin dernier que Jim partait d'Intel, pour raisons personnelles. Comme on s'en doutait un peu, il y avait probablement de l'intox dans ces propos, Intel étant possiblement une nébuleuse interne où plusieurs secteurs se tirent la bourre, la valse des patrons depuis une décennie en est la preuve. En tout cas, vrai oui pas, Keller a retrouvé la gnaque, et c'est dans une société pas pompeuse qu'il a posé ses valises, Tenstorrent.

Cette société cherche à se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle, et c'est en tant que CTO qu'il a poussé les portes. L'IA est en pleine expansion, et le nouveau patron y voit un potentiel formidable et l'architecture la plus prometteuse pour réussir dans sa tâche. On sait que le zoizo est migrateur, avec des cycles globalement de deux ans, mais son expertise en architecture pourrait bien faire connaitre Tenstorrent à l'international, et se démarquer de géants comme Nvidia ou encore Intel qui ont déjà investi le segment depuis des années. (Source Anandtech)

L'époque où il signait un autographe à CDH avec Koduri !