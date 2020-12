Rocket Lake et Z490, une histoire d'amour possible ?

Nous passerons bientôt à 2021, ce qui signifie que la contrattaque d'Intel envers AMD sur le marché des CPU ne devrait plus tarder, puisque les premières fuites sur les modèles se font voir sur la toile. Toutefois de vraies question perdures : quid des cartes mères, avec la plateforme LGA1200 et les chipsets de série 400 ? Faudra-t-il passer sur la nouvelle série de mobale afin de profiter de Rocket Lake ? Tant de questions qui étaient en suspend, surtout qu'il y a quelques mois certains fabricants laissaient entendre qu'une compatibilité était possible, comme GIGABYTE, MSI ou encore ASRock.

Et bien, un nouvel acteur confirme la compatibilité de ses cartes mères, qui de plus ne fait pas partie du Big Four des mobales : Biostar. Si la compatibilité a déjà été annoncée chez plusieurs constructeurs, cette fois-ci il s'agit d'une affirmation sur les pages produits de l'ensemble des modèles Z490, comme la Z490 GTA ou la Z490T-Silver. Cependant ne nous excitons pas trop vite, car pour l'instant Biostar ne fournit pas de BIOS officiel sur ses cartes permettant réellement le support, et ne référence pas les CPU compatibles, probablement pour des raisons de NDA.

Par contre, cela pourrait amener les autres fabricants à commencer à se prononcer sur le sujet, d'autant que les modèles de CPU bleus de onzième génération commencent à se faire beaux sur le Web. Bien entendu, nous aimerions en savoir plus et surtout savoir sous quelle forme ce support sera fait, car il n'est pas impossible que certaines restrictions apparaissent selon les modèles. Donc point de soucis, Intel devrait commencer à fuiter à fond, et il n'est pas improbable que les fabricants s'en donnent à cœur joie pour des raisons marketing. De plus, il restera encore une inconnue forte sur le sujet : comment sera géré le PCIe 4.0, certains fabricants ayant oublié les éléments nécessaires à son bon fonctionnement sur certaines cartes mères...