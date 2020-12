Le Computex 2021, qui doit se tenir du 1er au 5 juin 2021, va redevenir physique. Suite à l'épidémie de COVID-19, les habitudes ont dû être changées, et l'adaptation rapide. En effet, il était impossible de réunir autant de personnes à Taipei et dans les halls d'exposition sans risquer d'envoyer une partie d'entre elles à la morgue, avouez que c'est couillon de laisser sa peau pour voir un processeur ou un refroidisseur. Du coup le Computex 2020 était devenu dématérialisé, et cela a plutôt bien fonctionné. Mais à Taipei, on mise sur une régression majeure de l'épidémie en juin, suffisamment dans le monde pour accueillir des gens. C'est un pari très risqué et très osé, qui ne semble pas être en mesure d'être tenu en cette heure si on regarde le tableau mondial des infections.

Mais si les gens pourront, sauf aggravation de la situation, gambader dans les galeries des halls, le Computex évolue sur son côté technique. Il améliorera le contact entre clients et exposants pour ceux qui ne pourront/voudront pas venir en chair et en os, et qui préfèreront la sécurité d'un salon à distance, de chez soi. En effet, via un algo d'IA, ces relations devraient être facilitées, même si on ignore encore comment. Car il ne faut pas oublier le but d'un tel salon : ce n'est pas seulement dévoiler ses produits ou ses projets, c'est aussi nouer des liens commerciaux et générer des ventes/promesses de vente pour assurer la pérennité des entreprises y exposant.

Il y aura donc du monde là-bas, mais aussi des contacts optimisés pour que le business reprenne ses droits, même à distance les uns des autres, un peu comme Pascal qui y vendra ses slips absorbeurs de mauvaises odeurs, mais en restant bien dans son fauteuil Rekt, les fesses scotchées aux coussins.