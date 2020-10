Quelques mois après la sortie du chipset B550, les fabricants n'ont pas fini de sortir de nouvelles cartes mères pour la plateforme AM4. Et pour cause, les futurs CPU avec l'architecture Zen 3 ne seront pas accompagnés d'un nouveau chipset, il faudra donc recycler l'existant ou rouvrir les cartons de la R&D afin d'avoir quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Et chez MSI, ça tombe bien, car les cartes MEG n'étaient toujours pas sorties, c'est donc l'occasion de passer le B550 à coup de flagship sans RGB avec les cartes MEG B550 Unify et MEG B550 Unify-X. À noter, la différence se fait par la réduction du nombre de slots mémoires sur la version X, avec deux emplacements uniquement, dans le but de battre les records de vitesse en OC.

Sous le capot, nous avons le droit à une construction moderne et bien fournie propre au haut de gamme des mobales. L'alimentation est constituée de 14+2 phases pures - toutes sont liées au contrôleur XDPE132G5C de chez Infineon - avec un courant maximal de 90 A par VRM, largement plus que suffisant pour faire tourner les configurations, même les plus gourmandes. Le refroidissement est assuré par de grands blocs d'aluminium qui englobent MOSFET et selfs, bref pas de risque de ce côté-là.

Niveau fonctionnalités, le fabricant reprend le concept déjà appliqué sur cette gamme , Wi-Fi 6, Ethernet 2.5G, design noir mat sans RGB... Un point reste à approfondir, il s'agit de la partie audio, car sur les photos on pourrait presque distinguer un semblant d'amplificateur dédié, ce qui serait un plus pour la qualité du son. Nous restons cependant un poil déçus que 4 ports USB sur 8 sont encore en USB 2.0, une paire aurait suffi s'il fallait en mettre. À l'heure actuelle, le prix et la disponibilité n'ont toujours pas été annoncés.