Montech sort des alimentations en Or et bien équipées

Les alimentations certifiées 80PLUS Gold deviennent de moins en moins un luxe au fur et à mesure que les années passent, grâce à l'amélioration constante des composants et des circuits qui amène à des rendements de plus en plus élevés pour nos boites à jus. C'est dans cette optique là que Montech annonce sa nouvelle gamme d'alimentations Century, des modèles dorés et 100 % modulaires, qui toutefois ne sont pas en reste techniquement - sur le papier tout du moins - et qui se déclinent de manière un peu surprenante : 550 W, 650 W et 850 W, le modèle 750 W n'existant pas.

Montech propose ici une construction logique lorsque nous parlons d'alimentations dorées et qui se veulent solides : condensateurs Nichicon tenant les 105 °C et à faible ESR, filtrage LLC pour un signal plus propre dans le transformateur - ce qui améliore le rendement de celui-ci - ou encore la transformation DC-DC des tensions secondaires directement depuis le 12 V pour réduire les pertes inutiles. CE sont des méthodes que nous pouvons retrouver chez des fabricants connus comme Be Quiet! ou Seasonic par exemple, donc pas de soucis à se faire théoriquement.

Le refroidissement est prévu par un ventilateur de 120 mm, par contre aucune donnée n'a été communiquée sur le bruit possible selon la charge. Bien entendu, nous serons avec du monorail pour garantir une meilleure stabilité, par contre nous sommes surpris que pour la qualité annoncée, la garantie ne soit que de 5 ans. Il faudra donc vérifier si les performances sont au rendez-vous, cependant les MSRP annoncés sont intéressants : 79,99 € (550 W), 89,99 € (650 W) et 99,99 € (850 W). Il faudra donc voir s'il s'agit d'une affaire... en or.