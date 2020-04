Il pleut du Z490, tellement le nombre d’images en circulation est important en ce moment. Peut-on encore parler de fuite, franchement, avec la dose d’informations circulant sur le Net, difficile de croire que ce n’est pas volontaire de la part des marques. Rien que cette semaine, les cartes de chez ASUS, dont les ASUS ROG, ont fuité sur le Net et il faut s’attendre à voir d’autres modèles arriver dans les semaines à venir.

Aujourd’hui, c’est au tour de Biostar de voir sa première carte "apparaître" sur internet avec un modèle RACING GTA en Z490. Cette marque taïwanaise est assez réputée en Asie, mais n’est pas des plus connues en Occident. Il convient donc de rappeler que la série GTA fait partie du haut de gamme. Pour le moment, nous n’avons toutefois qu’une vraie photo du dessus de la carte mère. Si l'on s'en tient aux rumeurs sur le lancement de Comet Lake-S, Biostar pourrait donc dévoiler son line-up en même temps que les autres le 30 avril prochain et confirmer (ou pas) les infos.

Hop quelques stickers et c'est prêt pour fuiter !

On constate toujours la présence d'un système VRM musclé en apparence, avec 14 phases d’alimentation sur ce modèle, des connecteurs EPS 8 + 4 pins, c’est similaire à ce que l’on peut voir depuis une semaine chez les autres constructeurs. Pour le reste, on croise deux ports PCI-e x16 et deux ports x1 supplémentaires. Sont aussi présents deux emplacements M.2 avec dissipateur intégré. Bien entendu, il faut s'attendre à du PCI-e version 3.0, rappelons qu'il faut faire très attention aux rumeurs présentes sur le net autour de la notion de "PCIe 4.0 ready". Des informations que nous avons pu récolter, ce modèle ne serait pas équipé de port réseau supérieur à 1 GbE (Intel i219V), contrairement à d’autres modèles concurrents, chez MSI par exemple.

La carte serait équipée de Wi-Fi 6 et du chipset audio Realtek AL1150, comme l'avaient pu l’évoquer nos confrères de chez Videocardz dans un leak précédent, mais cela reste bien sûr à confirmer. Ce sont au final de bien maigres informations que nous apporte cette photo - très mal cadrée par ailleurs —, mais qui nous rappelle que la sortie de cette nouvelle génération approche de plus en plus. Rendez-vous donc peut-être dans quelques jours pour les infos officielles et possiblement l’annonce des prix de lancements pour tout ce beau monde ! (source : Weibo)