Les fuites sur le Z490 ont commencé il y a quelques jours et tout cela s’intensifie petit à petit. On sent l’approche à grands pas de cette nouvelle génération de CPU Intel, qui se fait pas mal attendre à vrai dire, la génération 9 datant de 2018 et ayant déjà presque 2 années à son actif. C’est après les nombreuses mobales découvertes directement via le site d’ASUS, que vient le tour de MSI de voir ses visuels fuiter. Cette fois-ci, cela ne vient pas directement du constructeur, mais de Komachi, qui a pu partager sur Twitter des images et quelques spécifications pour quatre modèles, reprenant les gammes connues.

La MEG Z490 GODLIKE est le plus gros du morceau et devrait avoir des spécifications très musclées comme d’habitude. Nous aurons surement le droit à 16 phases, de quoi alimenter (théoriquement) les plus gros bousins de génération 10 sans trembler. On ajoute les petits ports 10 GbE (Aquantia) et 2.5 GbE (Realtek), un peu de Wi-Fi 6 (Intel AX201), ainsi que du Thunderbolt 3 et hop, cela nous fait un joli petit cocktail de spécifications potentielles plus ou moins intéressantes.

A noter qu’il y aura aussi un écran OLED, pour le monitoring et pour frimer, produit haut de gamme oblige, on y cale le maximum de fonctionnalités possibles, aussi futiles soient-elles. La mobale serait proposée avec une carte additionnelle PCI-e x4, qui permettra d’ajouter des SSD M.2 NVME. Il est probable que cette carte soit compatible PCI-e 4.0, puisque qu’elle semble similaire en tout point à celle utilisée sur la version X570 de la GODLIKE. Attention toutefois, la présence d'une carte additionnelle PCIe 4.0 ne voudrait pas dire que la mobale pourrait effectivement prendre en charge le PCI-e 4.0, comme certains peuvent parfois l’inférer. Pour rappel, les informations en fuite sur le Z490 confirment la présence uniquement de lignes PCI Express en 3.0 et ne font aucune mention de 4.0, et encore moins du côté de Comet Lake-S.

L’utilisation de la même carte additionnelle sur les versions AMD et Intel de la GODLIKE peut paraître logique pour contenir les coûts de production. À noter qu’un refroidissement actif est présent sur la carte fille, ce qui permettra de refroidir correctement les SSD NVME, souvent sujet aux hautes températures.

Viennent ensuite les cartes plus abordables, avec les MPG GAMING EDGE WIFI, GAMING PLUS et Z490-A PRO. En principe, ces cartes auraient toutes une configuration suffisante pour supporter le i9-10900K, flagship de la nouvelle génération. On suppose que les cartes seront également dotées de spécifications tout à fait classiques pour la gamme. On remarque d’ailleurs facilement, via les visuels, que l’ensemble de ces cartes utilisent deux connecteurs d’alimentation CPU, à vue d’œil du 8 +4 pins. Pas de risque de manquer de courant, un seul 8 pins étant largement suffisant pour la plupart des utilisations. L’utilisation du connecteur supplémentaire est rarement nécessaire en dehors des overclocking « extrêmes », il y a peu de chance que cela change dramatiquement avec les CPU 10 cœurs.

La Gaming Edge AC en Z390 avait placé la barre à 4400 MHz pour le support XMP, nous devrions donc pour cette version Z490 obtenir des fréquences supérieures à ce palier. La carte sera très probablement équipée du Wi-Fi 6 comme cela sera le cas sur la GODLIKE. Facteur étonnant, même les cartes plus entrée de gamme comme la Z490 A-PRO auraient le droit à 14 phases, encore une fois preuve que cette nouvelle génération demandera des étages d’alimentation solides. Il n’y a pas grand-chose à dire sur la MPG Z490 GAMING PLUS, qui reste à notre avis totalement similaire à la Gaming Edge AC, sans l’option Wi-Fi et avec un port PCI-e X4 en plus.

Ces cartes Z490 s’annoncent être relativement similaires à leurs prédécesseurs en Z390. Mis à part le coup de polish (obligatoire ?) aux VRM, dans l’ensemble la conception des cartes ne diffère pas tant de ce qui était déjà présent sur les anciennes générations. Les prix et le listing complet de la gamme ont fuité via momomo_us, avec des tranches allant de 200 pour l’entrée de gamme, en passant à 520 euros la MEG ACE et en terminant à 960 euros sur la GODLIKE. C’est cher, très cher même, mais gardons à l’esprit que ces prix ne sont sûrement pas définitifs et qu’il s’agit d’une info officieuse, donc à prendre avec des grosses pinces.