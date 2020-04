Écrit par Thierry C. | 25 Avril 2020 à 14h49 | 1170 bims

En voilà un tarif plus qu'intéressant pour le Ryzen 9 3900X. Si vous avez besoin d'un processeur balaise, embarquant 12 coeurs et 24 threads, cadencés de 3.8 GHz de base à 4.6 GHz en boost, vous trouverez le monstre chez Amazon et Rue du Commerce à moins de 460 € en ce moment. Avec le code AMD4-3900X vous trouverez le monstre à 459,90 € pack Reprise inclus, chez Rue du Commerce, Amazon s'alignant sur ce prix. Notre test est là pour vous montrer l'étendue des capacités de la bête. Si vous êtes intéressés, nos liens sont disponibles en bas de page.