Cartes mère Z490 et PCIe 4.0 : attention aux rumeurs et au marketing

Les rumeurs et les fuites deviennent fréquentes sur les cartes mères Z490, dont la sortie très proche emballe les sites web et les réseaux sociaux. Mais attention cependant, à ce jeu certains sites et fabricants sont très doués et peuvent vanter des caractéristiques sur certains modèles qui sont parfois des imprécisions, de la surenchère voire pire, du bullshit marketing. Bien entendu, nous vous conseillerons toujours d'attendre les tests officiels, mais il est aussi possible de déchiffrer facilement certaines informations surfaites ou qui servent à promouvoir les clics sauvages des internautes. Comme une rumeur qui se fait de plus en plus fréquente, celle selon laquelle les cartes mères Z490 seraient compatibles PCIe 4.0. Si cela est probablement vrai, il faut néanmoins se méfier de quelques éléments.

Les rumeurs proviennent en effet de Videocardz, qui à travers des fuites de modèles GIGABYTE de cartes Z490, a pu avancer que celle-ci sont compatible PCIe 4.0. Cependant attention, cela est loin d'être aussi simple dans la réalité, et avant de s'enflammer il convient de se rappeler de certaines petites choses. Pour rappel, les différences entre le PCIe 3.0 et le PCIe 4.0 sont uniquement liées à un plus gros débit sur une technologie similaire. Autrement dit, leurs caractéristiques électroniques sont les mêmes, à part que le PCIe 4.0 est plus strict sur la fréquence et le timing. Ce qui signifie qu'une carte compatible PCIe 4.0 dispose de pistes étudiées et de composants adaptés pour transiter du PCIe 4.0, qui n'est qu'une simple optimisation du protocole d'avant.

Alors pourquoi se méfier nous diriez-vous ? Parce que déjà, il est très fort probable que les composants pour transiter les pistes PCIe - switchs, multiplexeurs, horloges... - soient en PCIe 4.0 dans les stocks depuis la sortie de Zen 2, afin de réduire l'impact de leurs coûts d'achat. Autre point, il faudra attendre que Intel revoit son architecture et sauf si le géant nous réserve une surprise, il faudra bien patienter jusqu'à Rocket Lake minimum pour ça. Enfin, actuellement la liaison entre le socket LGA1200 et le chipset Z490 reste en PCIe 3.0 aux dernières nouvelles, et à moins qu'une mise à jour ne prévoit un possible overclock du chipset - mais ne rêvez pas trop - cette liaison ne sera qu'au niveau du CPU, limitant le nombre de ports PCIe impactés. Bref, encore une fois pour avoir des informations complètes et vérifiées, il vaudra mieux attendre encore quelques jours afin de savoir réellement ce qu'apportera cette nouvelle génération, qui ressemble surtout au refresh de trop.