Alors que Comet Lake-S n'est officiellement toujours pas daté, les fuites se multiplient, encore et encore. Et tant que les tests ne seront pas là, nous devrons nous contenter d'un énième Geekbench, avec ses multiples versions qui rendent les comparaisons quelque peu délicates à faire scientifiquement parlant. Néanmoins, ça peut donner une idée, même si ça ne reste qu'un benchmark purement théorique.

Le duel entre les Intel de 10e générations, pompeusement appelés ainsi alors que ce sont des Skylake avec plus de coeurs et de MHz, et les Ryzen 3000 sont attendus. Ces derniers ont vraiment fait mal, avec un rapport prix/perf redoutable surtout pour les 3600, 3700X et 3900X. Que donnent les comparaisons entre 10900KF (10c/20t), 10700K (8c/16t), 10600K et KF (6c/12t), 3900X (12c/24t), 3800X et 3700X (8c/16t), 3600X et 3600 (6c/12t) ?

On peut résumer tout ça dans un tableau que voici !

10900KF 6287 39103 10700K 6018 34221 10600K 6081 28673 10600KF 6070 28541 3900X ~5800 ~45000 3800X ~5800 ~35000 3700X ~5700 ~34000 3600X ~5700 ~28500 3600 ~5500 ~27500

Comme on l'a dit, c'est compliqué de trouver un score juste pour les Ryzen parce qu'il y a 36000 entrées dans la base de données, et que les fréquences varient en boost selon la carte mère et sa qualité, selon les puces et leurs séries, selon le refroidissement également. Pour Comet Lake-S, c'est plus simple parce que les CPU ne sont pas lancés et donc la BDD n'est pas saturée. Mais globalement on a ce genre de scores, ce qui bien entendu ne préfigure en rien du comportement des processeurs sur de vrais tests, sur de vrais logiciels applicatifs, on ne joue pas ni ne travaille sur un benchmark.

Où j'ai mis le Celeron 300A ? Chiais !