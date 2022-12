Nous savions que G.Skill préparait un kit de ddr5 8000. Il l'avait dit lorsqu'il avait lancé son kit de DDR5 7800 il y a un gros mois. Comme toujours, c'est sa gamme Trident Z5 RGB qui hérite des meilleures puces, celles qui demandent du soin et du tri pour permettre d'accueillir des barrettes aux specs toujours plus hautes. Ainsi, voici les DDR5 8000 cas 38-48-48-128, via 2 sticks de 16 Go pièce. C'est prévu pour Intel avec XMP 3.0, et bon courage pour les plateformes AM5. Il est déjà compliqué de faire fonctionner de la DDR5 6400 sur AM5, alors DDR5 8000, ça ne nous semble pas encore possible en l'état actuel des AGESA, mais ça viendra sûrement un jour.

C'est un petit cap technologique franchi par G.Skill, à vous de franchir votre cap psychologique en achetant ce genre de kit, facturé à prix d'or. En effet, on trouve les mêmes gammes autour des 640 € pour de la DDR5 6600 C34 ou 7600 C36. Il y a peu de chances de voir le prix baisser, au contraire. Mais c'est celui du top, la question, est de savoir si vous en avez besoin, ou même qui en a besoin fondamentalement au quotidien ?