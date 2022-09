Après avoir déjà dévoilé pas mal de boitiers cet été (les VR3 et VR4, et les D30 et D40), un peu de nouveauté pour le catalogue AIO de la branche de Jonsplus, avec la série HXW ARGB White, qui va donc venir agrandir une gamme déjà bien touffue. Comme c'est le cas depuis que Jonsbo s'était mis à faire de l'AIO, l'accent est mis d'abord sur le style et l'intégration des loupiottes à couleurs multiples. Ainsi, les 2 et 3 moulins de 120 mm des deux variantes 240 et 360 mm introduites intègreront ce qu'il faut pour le jeu de lumière, de même que la pompe de forme cuboidale et son illumination RGB sur 9 lignes verticales. Autrement, l'ensemble sera parfaitement blanc, quelle que soit sa taille.

Mais Jonsbo met aussi l'accent sur une autre caractéristique qu'est l'épaisseur des ventilateurs, puisqu'elle est de 32 mm, soit 7 de plus que la grande majorité des ventilateurs du marché, mais aussi 2 mm de plus que le fameux T30 Ultimate de Phanteks, qui avait pour ainsi dire amorcé le mouvement pour des ventilateurs plus épais. L'avantage, c'est qu'il est en principe possible d'obtenir des performances comparables à un moulin 120 mm standard grâce à une plus grande surface de balayage, mais en moulinant moins vite et donc en étant en théorie plus silencieux. Les ventilateurs de Jonsbo possèdent une plage de 900 à 1800 tr/min et sont donnés pour un flux d'air entre 40,1 à 85,4 CFM, et ce avec une nuisance maximale de 35,1 dBA. La pompe, elle, fonctionnera au maximum à 2500 tr/min et atteindrait au pire les 30 dBA.

Jonsbo affirme que la variante 240 mm est capable de gérer une charge de 260 W, tandis que l'exemplaire 360 mm s'en sortirait jusqu'à 300 W, ce qu'on ne demande évidemment qu'à vérifier. En tout cas, ça ne sort de prime abord pas vraiment de l'ordinaire. La compatibilité sera des mises avec tous les sockets existants, y compris l'AM5 et LGA1700. Malheureusement, aucun prix n'a été communique, pas plus que la disponibilité ni d'ailleurs s'il la série est prévue pour être vendue en France. Les solutions de Jonsbo y sont certes trouvables, mais les boitiers avant tout (dont nous en avons d'ailleurs testé plusieurs au fil des années).