TSMC a plusieurs déclinaisons au programme pour sa génération 3 nm. Mais a priori, c'est bien le N3 standard qui va passer au stade de « production en volume » en septembre, procédé dont la production « de risque » avait démarré en 2021 et dont la production en volume était depuis un moment déjà planifiée pour la seconde moitié de 2022. Le prochain sur la liste pourrait être le N3E, une version améliorée du N3 et qui était initialement prévue pour entrer en production en volume 1 an après la N3. On avait entendu en mars dernier que le N3E pourrait commencer sa carrière plus tôt grâce à ses progrès plus rapides que planifiés, ce que TSMC avait effectivement confirmé le mois suivant lors d'une conférence et qu'il planifiait bien d'avancer sa production, sans toutefois rentrer dans les détails. Entre-temps, peu de nouvelles informations ont émergée, jusqu'à récemment.

En effet, un twittos amateur de technologie a publié la page tirée d'une présentation interne mettant sommairement en évidence l'excellente progression des rendements du N3E, qu'il s'agisse de produire de la SRAM ou de la puce logique pour mobile et HPC. À ce stade, les rendements obtenus par TSMC avec son N3E seraient déjà meilleurs que ne le furent ceux du N5 avant le démarrage de la production dite de risque. Attention, il faut noter que cette présentation n'est pas datée et comme toute fuite, il convient de la prendre avec des pincettes. L'information est néanmoins parfaitement en accord avec les précédentes sur le même sujet. Au fond, de tels progrès ne sont pas vraiment une surprise, puisque TSMC a précisément conçu le N3E de manière à obtenir de meilleurs rendements, en effectuant quelques concessions, certes. Mais le N3E permettrait aussi des fréquences plus élevées et une consommation réduite.

Ainsi, lorsqu'il est question dans les dernières rumeurs de démarrer la production du N3E encore cette année, il s'agirait de toute évidence de lancer celle « de risque », avant d'enchainer avec celle en volume, ce qui se fait généralement environ 1 an plus tard si tout va bien. Bref, tout semble indiquer pour l'instant une affaire assez bien goupillée. (Source)