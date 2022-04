Et sous Linux, cette RX 6400... ?

Si vous cherchez la carte graphique récente la moins chère du moment, alors la RX 6400 est faite pour vous : avec ses 768 SP, 16 Mio de cache sauce Infinity et un bus riquiqui en PCIe 4.0… x4, la belle fait le bonheur des amateurs de low-profile, bien que son tarif street price de 160/200 € fasse grincer des dents.

Pour autant, si vous avez besoin d’un petit accélérateur ou de moniteurs supplémentaires, hé bien le choix n’est pas vraiment large. Si, en plus, vous êtes sous Linux, difficile de jauger en avance de l’intérêt du bousin.... s’il n’y avait pas le confrère Phoronix et son banc de test sous Ubuntu 22.04 accompagné d’un 5700G.

Si, en jeu et sur des vieux titres, la nouvelle se retrouve compétente (probablement du fait d’un bottleneck au niveau du CPU ou de la bande passante VRAM), il ne sera nullement question de lancer un gros triple-A sauce Proton. Par contre, selon les applications, la RX 6400 arrive à rattraper sa grande sœur la RX 6500 XT, dépassant même quelques fois la RX5500 XT. De plus, l’iGPU du 5700G, un VEGA VSOP hors d’âge, est systématiquement dépassé, et heureusement ! Avis aux amateurs ?