Le Core i9-12900KS va exister, c'est une évidence ! Il permettra sans doute de reprendre ou éloigner la couronne en gaming au Ryzen 5800X3D, en supposant que celui-ci soit réellement capable de la prendre ou d'y prétendre, ce qui reste encore à prouver malgré les annonces d'AMD. À défaut, cette version KS du 12900K offrira ni plus ni moins une puce triée sur le volet, overclockée d'usine et basée sur le dernier stepping C0. Un ensemble qui sera destiné à ceux et celles qui ne veulent pas jouer à la loterie et n'auraient pas envie de se « salir » les mains avec l'overclocking manuel d'un 12900K, pourtant parfois déjà capable d'atteindre les 5,5 GHz en boost. Grosso modo, ce sera le clap final pour la génération Core 12000, à l'image de ce que l'i9-9900KS aura été à la 9e génération et au 9900K en particulier.

En revanche, l'écart entre le 12900KS et le 12900K s'annonce bien plus important que fut celui entre le 9900KS et le 9900K - 513 $ vs 488 $. On parle ici tout de même d'une différence de prix qui atteindrait les 200 $, si l'on s'en tient aux MSRP de 589 $ d'un 12900K et des prix détectés jusqu'à présent pour la version KS. En effet, alors qu'elle avait déjà fait une apparition il y a peu outre-Atlantique pour 790 $, avant de disparaitre, elle a refait une apparition depuis, cette fois-ci chez Newegg, en stock et pour 799 $, spécifications complètes à l'appui, avant de redisparaitre à nouveau, décidément ! Et sinon, 50 $ le cœur, ça vous dit vraiment ?

200 $, c'est tout de même un sacré premium pour avoir +100 MHz de base et en boost pour les E-Cores, + 200 MHz de base pour les P-Cores, +100 MHz pour leur max en Turbo, + 100 MHz en Turbo Boost 3.0 et enfin aussi des P-Core pouvant désormais grimper (sans doute extrêmement brièvement) à 5,5 GHz au lieu des 5,2 GHz originaux grâce au Thermal Velocity Boost dès lors que toutes les planètes sont alignées ! Et tout ça dans le même carton, même pas accompagné d'un p'tit mot doux de remerciement, une photo de Patou en slip français en Bulldozer ou à minima une signature sur l'IHS (comme Lisa l'avait pour le 2700X 50th Anniversary)... Inutile, certes, mais « cool » quand même, c'eut été la moindre des choses, non ? Bon, tant pis.

Au passage, Newegg avait reconfirmé le Processor Base Power (PBP) de 150 W, mais avait indiqué un Maximum Turbo Power (MTP) de 241 W, et non de 260 W comme la dernière fuite les avaient affichés. En ce qui nous concerne, on estimera que le référencement de Newegg était plus fiable que le précédent.

Clairement, tout est fin prêt dans les coulisses pour un lancement officiel ! On suppose que les revendeurs n'attendent plus que le feu vert d'Intel et la levée de l'embargo. Pour très bientôt ? Le 5800X3D arrivera en magasin le 20 avril, il reste à voir si Intel a décidé de lancer le 12900KS avant ou après cette date... Au fond, il est très peu probable que le Core i9-12900KS contribuera beaucoup aux parts de marché d'Intel ou puisse même arriver à décourager les acheteurs potentiels d'un 5800X3D. Intel a décidé de turbocharger le meilleur de ses processeurs, tandis qu'AMD a opté pour améliorer une puce de son milieu de gamme. Deux produits avec une approche et une philosophie bien différentes, et qui ne se destineront ainsi en fait pas du tout au même public. D'ailleurs, il s'avère - selon Anandtech - que le 12900KS n'est pas du tout une réaction d'Intel au 5800X3D, le processeur était apparemment déjà sur la liste pendant la conception d'Alder Lake. Sa finalisation aurait simplement demandé un peu plus de temps.