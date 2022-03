Microsoft avait déclaré que DirectStorage était prêt sur PC il y a quelques jours, mais pas complètement encore. Forspoken est le premier (seul ?) titre à avoir servi de base à la GDC 2022, puisque Microsoft a pu montrer les bénéfices de sa technologie, AMD y a présenté son FSR 2, et les développeurs du jeu ont pu montrer un avant-gout du jeu à base de Luminous Engine. Le résultat est assez intéressant, prometteur, avec de l'occlusion ambiante, du Screen Space Reflections, du débruiteur, du Variable Shading, du FSR 1 et FSR 2, mais c'est DirectStorage qui titille la curiosité.

Pour rappel, il s'agit d'une API qui a pour but de permettre au GPU, à la VRAM et au système de stockage de communiquer, zappant le plus possible le CPU, et le délestant d'actions comme la décompression des données qui sera désormais faite par le GPU. Comme dans la vraie vie, moins d'intermédiaires, plus d'efficacité ! Du coup, sur un exemple de chargement des données, DS avec un SSD M.2 met 1.9 seconde à charger, ça passe à 3.7 secondes avec un SSD SATA 6 Gbps, et 21.5 secondes avec un dédé classique. Sur un second exemple, les temps sont respectivement de 1.7, 3.2 et 19.9 secondes. Du coup, l'attente est extrêmement raccourcie, l'immersion que meilleure ! Voici la vidéo de présentation du jeu, à voir bien entendu !