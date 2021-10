Que de chemin parcouru depuis le recrutement de Raja Koduri fin 2017 ! Beaucoup ne croyaient pas qu'Intel allait sérieusement retenter une nouvelle approche du marché du GPU, d'autres ne sont probablement toujours pas convaincu que l'entreprise sera vraiment en mesure d'y rencontrer du succès, mais la première vague Intel Arc n'est plus très loin, alors espérons qu'elle saura déjà convaincre qu'Intel a désormais ce qu'il faut pour percer dans le domaine. Bien que le fondeur ne sera certainement pas en mesure de concurrencer AMD et NVIDIA sur le très de haut de gamme d'emblée avec son premier lancé de GPU Arc, les choses ne devraient toutefois qu'aller crescendo à partir de là, une montée en puissance et un avenir qu'il faut naturellement préparer !



C'est surement dans cette perspective que le fondeur a encore renforcé son équipe GPU et une fois de plus, il s'agit d'un ancien de chez AMD. Il se nomme Vineet Goel, un individu ayant une assez longue carrière dans l'industrie du GPU, parcours qui avait commencé dans les années 90 chez Real3D, puis continué chez ATI après le rachat de Real3D par Intel en 1999. Il avait ensuite quitté AMD en 2011 pour rejoindre un ancien collègue chez Qualcomm, où il a ainsi travaillé sur les GPU Adreno des SoC SnapDragon. Vineet Goel est ensuite retourné chez AMD en 2016 pour reprendre un travail pour la conception d'architecture GPU chez les rouges, puis est devenu vice-président corporate de l'architecture GPU en 2019. Vu le calendrier, il semble assez évident que Vineet Goel a participé à ou au moins dirigé la conception des architectures GPU RDNA, RDNA2, CDNA et CDNA2, mais aussi des futures RDNA3 et CDNA3. Pour les plus curieux, voici son (long) palmarès de brevets déposés et validés. Bref, le monsieur a touché à beaucoup de choses lors son périple professionnel et son expérience en fait clairement une nouvelle prise de taille pour Intel, qui n'a eu de cesse de piocher dans les équipes expérimentées du GPU d'AMD et de NVIDIA ces dernières années.

Chez Intel, Vineet Goel va endosser le taf de vice-président et manager général de l'architecture GPU Xe et de l'ingénierie des IP ! Un titre a rallonge qui implique qu'il sera responsable de la conception des futures architectures Xe d'Intel et à la tête d'une équipe d'ingénieur pour l'architecture, la conception et la vérification des IP Xe de la feuille de route d'Intel. Considérant qu'Intel a sans doute déjà plus ou moins préparé au moins les deux prochaines générations d'architecture Xe, il est probable que le travail de Vineet Goel ne portera ses fruits que d'ici plusieurs années. On rappelle que Pat Gelsinger a récemment clairement fait connaitre l'intention d'Intel de concurrencer NVIDIA dans ses domaines de prédilections. (Source : CRN, Tom's)