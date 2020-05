Pour 2020 et les années suivantes, Intel s’est redonné pour mission de tenter une nouvelle percée sur le marché du GPU, potentiellement de manière large, c’est-à-dire autant intégré aux CPU que dédié aux joueurs, mais surtout spécialisé pour les professionnels. Ainsi, on devrait avoir un premier aperçu du travail de la nouvelle équipe GPU d’Intel avec les iGPU Xe à venir prochainement, un peu plus tard on devrait voir arriver les premières déclinaisons pour les datacenters, mais peut-être aussi pour les joueurs. On rappelle qu’Intel a fait une démonstration privée d’une Xe DG1 lors du dernier CES, ce qui sous-entend que les choses sont bien avancées.

Projet certainement en gestation depuis un moment, cette ambition renouvelée sur le marché du GPU (toujours plus juteux, il faut l’avouer, d’autant plus avec la démocratisation de l’apprentissage des machines et la croissance des superordinateurs) s’est matérialisée fin 2017 avec le recrutement de Raja Koduri, suivi d’un enchaînement assez régulier d’embauches de talents généralement liés au domaine du GPU, et souvent en piochant directement dans les troupes d’AMD et de Nvidia.

Rebelote aujourd’hui avec le passage d’Ali Ibrahim chez les troupes bleues, où il retrouvera bon nombre de copains/copines et des « célébrités » telles que Jim Keller ! Également un vétéran de l'industrie, l’individu a bossé 13 ans chez AMD, entre autres sur des projets cloud et Xbox. Son passage chez Intel lui donnera un nouveau siège de vice-président of Plateform Architecture and Engineering of discrete GPUs dans le groupe Intel Architecture, Graphics and Software, où il pourra en principe apporter sa propre touche au « voyage » Xe Graphics d’Intel.

Il est évident qu’Intel ne souhaite pas qu’Xe ne soit qu’un énième coup d’épée dans l’eau, mais bien le début d’une nouvelle aventure et l’émergence d’une concurrence capable de gêner le statu-quo, notamment face à Nvidia dans le milieu des calculs scientifiques et celui des datacenters, puisque l’on imagine très bien que ce sera sur ce segment qu’Intel concentrera la majorité de ses efforts. Toutefois, les joueurs que nous sommes espéreront toujours l’apparition d’un marché du GPU gaming à trois… (Source : CRN)