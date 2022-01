Alors que c'est le 27 que l'on trouvera des RTX 3050 en boutiques, sûrement à "bon prix" pour le premier lot avant que les mauvaises habitudes des revendeurs ne reviennent, comme cela s'est passé avec la RX 6500 XT pour reprendre un lancement récent, la carte est déjà enregistrée sur la base de donnés Futuremark. Elle a passé quelques tests comme FireStrike 1080p, TimeSpy, TimeSpy Extreme, et seuls les scores de la partie graphique ont été remontés.

Avec l'aide d'autres cartes du même segment de marché, on a une idée de son comportement. Évidemment, des tests dans les vrais jeux sont gage de vérité, et le recoupement de plusieurs tests aide à l'atteindre, pour peu que le protocole soit solide et scientifique, équitable et reproductible.

Sur FireStrike 1080p, la RTX 3050 a topé 15843 points, la GTX 1660 Ti étant à 16774 et la RX 6500 XT à 15260. Sur TimeSpy, comptez 6166 points sur la RTX 3050, 6360 pour la GTX 1660 Ti et 4970 pour la dernière née d'AMD. En passant sur TimeSpy Extreme, 2801 points pour la RTX 3050, 2882 pour la GTX 1660 Ti et 2270 pour la RX 6500 XT.

Sur ces benchmarks, la carte est proche de la GTX 1660 Ti, de 5 % en moyenne, possible que finalement on soit en présence d'une carte qui pourrait être décrite comme la GTX 1660 Ti avec du DLSS et du ray tracing, grâce aux RT cores de seconde génération, ou tensor cores de 3è génération. L'attente ne devrait plus être longue, nous serons fixés bientôt ! (Source VDCZ)