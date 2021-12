NVIDIA vient de lancer ses 497.09. Ils apportent le meilleur support du moment sur le jeu Icarus, avec DLSS et RTXGI (illumination globale) puisque ce jeu est le premier à utiliser la fonctionnalité Infinite Scrolling Volumes. Le pilote permet également le DLSS sur Chorus (3 décembre), et ajoute 6 écrans compatibles G-Sync. Ce sont les ASUS XG27UQR, Dell G2722HS, G3223D et G2422HS, LG 32PG750 et MSi G273.

Surtout, ils officialisent l'arrivée de la RTX 2060 12 Gio dont on vous rebat les oreilles ces derniers jours, en attendant des jours meilleurs.