Fort d'une présence tout de même déjà bien plus confortable et crédible sur le marché du GPU, voilà qu'AMD se permet à son tour de jouer au jeu d'une carte graphique à thème exclusive en édition limitée ! Et c'est ainsi que dans le cadre d'une nouvelle collaboration rapprochée entre AMD et Microsoft est née la RX 6900 XT Halo Inifite Limited Edition ! Une manière de célébrer le futur titre Halo Inifinite et son personnage phare Master Chief, ou Spartan John-117, et d'ores et déjà commémorer son lancement le 8 décembre prochain, sur Xbox, mais également sur PC (Steam, Microsoft Store et Game Pass).

Comme vous pouvez le voir, la carte possèdera toujours le même refroidissement de référence avec ses 3 ventilateurs axiaux, mais les couleurs d'origine laisseront leur place pour une nouvelle peinture verte avec des bordures dorées, un mélange censé rappeler l'armure d'assault Mjolnir Armor Mark VII de Master Chief, tandis que la backplate arborera également l'indicatif 117 et le halo lumineux de l'IA située à l'arrière du casque, rétroéclairé en bleu pour l'occasion. Aucune spécification technique n'a été partagée, mais il est plus que probable qu'elles correspondront au chiffre près à celles d'une RX 6900 XT de référence. Le tout sera naturellement accompagné d'un nouveau packaging.

Par contre, contrairement à la Xbox Series X Halo Infinite Edition commercialisée précédemment et qui avait disparue en l'espace de quelques secondes à peine, probablement pour se retrouver majoritairement dans les bras d'une poignée de scalpers et ensuite sur eBay, cette carte ne sera pas proposée dans le commerce. À l'image de ce qui avait été fait avec la RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition par NVIDIA en 2020, le seul moyen de mettre les pattes sur une RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition sera d'en gagner une via les concours qu'organiserons AMD, Microsoft et leurs partenaires dans les semaines à suivre. On ne sait pas combien de cartes sont prévues, mais il y a fort à parier qu'il n'y en aura pas beaucoup, ce qui est aussi parfaitement dans l'air du temps... Question pour un champion : combien en trouvera-t-on malgré tout sur eBay par la suite ?

En tout cas, sachez que c'est aussi en cette occasion que Microsoft a annoncé désormais déjà travailler avec AMD pour apporter le ray tracing à Halo Infinite, ce qui se fera cependant après le lancement de décembre, à une date encore inconnue sous la forme d'une mise à jour. Le jeu sera aussi optimisé pour le FreeSync Premium Pro et adapté à l'ultrawide (y compris pour les cinématiques, ouf). Il n'a toutefois pas encore été confirmé si un support pour le FidelityFX Super Resolution (FSR) d'AMD ou le DLSS de NVIDIA sera de la partie. Si upscaling il doit y avoir, on penchera naturellement d'abord pour l'intégration du FSR d'AMD, le jeu ayant tout de même été développé par 343 Industries conjointement avec les rouges, ce qui veut aussi dire que les Radeon RX 6000 et les Ryzen 5000 devraient en principe s'y sentir particulièrement à l'aise. (Source)