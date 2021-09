Avec la RTX 3080 Ti, NVIDIA a abaissé le ticket d’entrée pour le très haut de gamme pour les joueurs/semi-pros de 200 € sans pour autant que cela se ressente trop sur les performances. Un produit plutôt bienvenu donc, à une exception près : alors que la concurrente RX 6900 XT de chez AMD est équipée de 16 gigots de GDDR6, la carte du caméléon n’en est pourvue « que » de 12 Gio (et 24 Gio pour la RTX 3090). Un chiffre certes largement respectables en 2021, mais qui pourrait sembler peu aux yeux de certains pour une carte valant tout de même plus d’une brique, particulièrement au vu de la consommation de VRAM en UHD des derniers triples A.

À ce reproche, les verts auraient une nouvelle carte dans leur poche : une version 20 Gio de la RTX 3080 Ti, montée avec des puces en 19 Gbps et un bus 320-bit, tout comme la RTX 3080 toukourt. Pour quel tarif ? Et quelle date ? Vous l’avez vu venir, ces deux questions demeurent sans réponse, en dépit des multiples fuites : du côté de chez TechPowerUP, un BIOS non officiel d’une RTX 3080 Ti 20 Gio de chez GIGABYTE s’est fait uploader, affichant un redoutable TDP de 420 W. Sur YouTube, un vidéaste russe a également réussi à mettre la main dessus, et a testé la bête... en minage. Il faut dire que le magasin de la même contrée HARDVAR en aurait en stock : voilà qui rend la chose plus facile pour s’en procurer une... encore faut-il avoir les 225 000 roubles (2 600 €) nécessaires à son achat ! D’autant plus que GIGABYTE, contacté par notre russe, s’est défendu d’avoir une telle carte en vente, tout comme les drivers GeForce, qui n’ont pas voulu reconnaître la nouvelle venue. Fake? Exemplaire de test interne ? Le verdict tombera bien un jour ou l’autre, éventuellement avec le SUPER refresh qui se préparerait en coulisse ! (Source : Tom’s Hardware)