On vous les a déjà proposées en 3200 MHz et de mémoire, en 3600 MHz. Qui ça ? Les PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB, souvent à bon prix. Là on pousse le bouchon un peu plus loin avec un kit de 16 Go cadencé cette fois à 4000 MHz C18 ! Comme toujours, nous trouvons peu d'information sur la provenance des modules de mémoire, mais SK Hynix reste la meilleure source. Si vous n'avez pas la main heureuse en OC, ici ça se fera simplement via le profil XMP. Pour ce qui est du tarif, vous trouverez ce kit à 94,99 € chez Amazon. Suivez notre lien si vous cherchez de la mémoire rapide comme l'éclair.