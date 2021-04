Prenez garde, si vous n'avez jamais testé ce jeu par le passé, il y a toutes les chances que vous vous piquiez des séries de tachycardie. Car ce titre est connu pour cela, et vous place dans la peau de la fille de Ripley qui partait récupérer une boite noire sur le Sevastopol. Et bien entendu, comme toute oeuvre Alien, rien ne va se passer comme prévu. Vous alternerez les passages de traque (oui, vous êtes le traqué) et d'action, le but étant d'échapper à une bestiole maligne et vicieuse. Sachez que le jeu, qui vous fera tacher le fond du slip, est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 29 avril. Et on ne saurait que trop vous conseiller de le toper, car il vaut le coup, ce que la plupart des jeux Alien ne peut certifier.