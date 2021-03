no ragotz

Après l'annonce officielle d'AMD et de la présentation des modèles de chez MSI, c'est au tour d'ASUS de montrer au monde entier ses cartes RX 6700 XT, qui ne diffèrent pas trop de ce qui a été fait pour ses grandes sœurs. En effet, le fabricant reprend en gros le concept ROG Strix et TUF Gaming, tout en y rajoutant son entrée de gamme : la RX 6700 XT Dual. Regardons donc cela de plus près :

La carte ROG Strix RX 6700 XT représente comme à son habitude le haut de gamme du fabricant, et reprend les mêmes concepts que les cartes récentes de chez ASUS : triple ventilation, ventilateur du milieu en contresens, design travaillé, du RGB à outrance... L'aération est en partie traversante, ce qui permet de mieux refroidir l'ensemble, et des connecteurs supplémentaires sont prévus pour synchroniser des bandes de LED RGB ou des ventilateurs avec la carte graphique.

Le modèle TUF Gaming RX 6700 XT n'a pas grand-chose à envier à la ROG Strix, puisqu'une grande part de sa construction semble être proche : ventilation, radiateur, PCB... Probablement quelques détails seront revus pour améliorer l'OC, et surtout elle fait moins blingbling. Elle sera le bon équilibre pour ceux qui veulent de la performance sans à devoir payer un surplus sur l'esthétique, comme nous l'avions vu sur la version RX 6800 XT.

Enfin, passons à la petite dernière, la RX 6700 XT Dual, une gamme qui ne s'était pas vraiment fait voir sur les plus grosses cartes en Navi 20. Le GPU consommant moins d'énergie que sur les gros GPU, une double ventilation sera suffisante pour faire tourner calmement la RX 6700 XT, avec un radiateur plus modeste au passage. À savoir, une petite zone RGB sera quand même présente, histoire de faire genre, et elle pourra tout de même couper ses ventilateurs à faible charge. À voir sur le terrain comment elle se débrouille pour savoir si elle tient la charge sur ce nouveau GPU rouge.