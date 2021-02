La communication est toujours une affaire de compromis, entre dire ou pas ne pas dire pour ne pas en vexer certains, mais aussi s'exprimer pour manifester ses propres émotions. Chez Zotac, on est manifestement ravis de voir des fermes de RTX de leurs usines miamer de la cryptomonnaie, encore faut-il le faire d'une manière cohérente et douce. Sur Twitter, la firme a publié un cliché de 8 cartes RTX 3070 dans un rig, avec des infos contradictoires qui ont déclenché la colère de nombreux geeks cadenassés avec leur vieux GPU et incapables d'en changer... sauf pour une GT 710. Regardons la publication, qui a été retirée comme vous vous en doutez.

Premier message : "une armée de Zotac prête à dévorer du coin". Rien de foufou, et qui traduit la dualité des sociétés vis-à-vis de leurs clients. En effet, Zotac est satisfait de vendre à tour de bras des cartes graphiques, ça fait vivre la boite. Mais soutenir l'activité qui est responsable du chaos commercial que les clients classiques traversent, au nez et à la barbe de ceux de longue date qui ne peuvent en obtenir, juste pour l'utiliser pour du gaming, c'est très maladroit. Et de plus, les hashtags qui suivent ont été pris pour une moquerie par les twittos, "PCGaming, Gamer, PCMR", tout ça représente des tags pour les joueurs, pas pour les mineurs qui ne sont pas spécialement appréciés par la communauté PC. C'est une maladresse donc, rien de criminel, mais ce tweet effacé montre bien la situation compliquée et finalement hypocrite que vivent les marques, qui consiste à dire que le minage c'est le mal responsable, alors que la satisfaction d'avoir vidé ses stocks de cartes graphiques et de traverser une période faste financièrement est évidemment palpable. Bien tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant d'écrire des choses pouvant déclencher un bad buzz.

