Que faire quand on manque un peu d'inspiration ? Eh bien l'on s'inspire du travail des autres, pardi ! Le nouveau NX410 d'Antec est assez clairement inspiré de la série H510 de NZXT, dont nous avons testé les modèles H510i et H510 Elite. Évidemment et heureusement, Antec ne s'est pas contenté d'un simple copié-collé. Comme souvent, il positionne son NX410 comme un boitier abordable et une alternative plus accessible aux H510 avec RGB, le constructeur ayant depuis plusieurs années décidé de faire son beurre surtout sur le marché de l'entrée et du milieu de gamme.

Ainsi, le NX410 doit naturellement faire avec quelques concessions par rapport à son faux jumeau de chez NZXT. Par exemple, pas d'USB-C, deux ports USB 2.0 au lieu de 3.0, un rack de stockage plus économique, deux des SSD seront à attacher directement sur le panneau de la carte mère sans bracket de fixation, et rien pour planquer les arrivées de câble à l'intérieur, pas même de passe-câbles caoutchoutés. Bref, l'environnement est un poil plus spartiate.

Par contre, Antec a aussi utilisé du mesh pour la façade, moins classe que du verre, certes, mais qui laissera bien mieux respirer le PC ! En sus, la porte latérale vitrée est battante et montée sur gonds, une finition encore bien trop rare, d'autant plus à ce niveau de prix ! C'est définitivement plus pratique et agréable à l'usage qu'un panneau latéral simplement visé, surtout lorsqu'il est en verre... Antec n'a pas trop lésiné non plus sur la ventilation, le NX410 étant tout de même livré avec 3 ventilateurs ARGB, deux à l'avant et l'autre à l'arrière, mais dont les spécifications exactes ne sont pas connues. Enfin, le boitier n'aura aucun mal à accueillir une belle et grosse configuration, y compris les ventirads les plus hauts du marché et certains des GPU les plus longs du marché. Attention tout de même, les 336 mm d'une RTX 3090 FE n'y passeront pas, par exemple, mais les partenaires en ont des moins longues.

Finalement, c'est un modèle pas trop vilain avec quelques atouts, dont un prix abordable, et qui méritera surement le coup d'oeil si c'est vers ce style de boitier que votre coeur penche.