Elle revient doucement, alors qu'elle était absente de la conférence dématérialisée du CES, faisant douter de son existence malgré des bribes de signes relevées auparavant. Elle, c'est la RTX 3080 Ti dotée de 20 Go, elle aurait fait un détour sur le site bilibili, vous savez celui où on doit se déguiser en loup pour dire des choses. Par le passé, ce site a également propagé des fakes, c'est pourquoi nous resterons plus que prudents sur le contenu, et surtout sur la fiabilité.

Le loup masqué a proposé 3 captures d'écran GPU-Z où on voit une RTX 3090, une 3080 et enfin une 3080 à 20 Go. Il y a plusieurs choses qui interpellent quand même sur ces images. Premièrement , la version utilisée pour la 3080 20 Go est antérieure alors que la carte n’est pas là ni même annoncée. Surtout, aucune trace certifiée dans le passé n'a montré la RTX 3080 20 Go, mais plutôt RTX 3080 Ti. Faiblesse de GPU-Z ? Possible. Ensuite, pourquoi avoir grisé la version de pilote et le constructeur si c'était pour dévoiler des infos en avant-première ? Autre point, étrange, l'ID de la carte 2204 est montré dans la capture GPU-Z mais effacé sur le référentiel des ID sur l'image suivante.

cliquer pour zoomer

Les specs affichées sont celles qui circulaient déjà sur la toile par le passé, aussi il est impossible de certifier que ce screen GPU-Z n'est pas un faux, c'est possiblement une reprise de ces données passées pour faire croire à quelque chose d'authentique, la rumeur qui se mord la queue. Enfin, la police, sur ces screenshots, est étrange et pas identique, sans oublier le PhysX pas détecté sur la RTX 3090 avec GPU-Z 2.36 alors qu'il l'était sur notre GPU-Z 2.34. Bref, la prudence reste de mise.

Autre détail, il y a des scores divers qui ont été fournis sur des tests 3D. Là aussi, il faut rester mesurés, car ils ne sont la preuve de rien. En effet, en gaming, il y a 10 à 15% d'écart entre 3080 et 3090. On peut estimer qu'une 3080 Ti avec les specs de la 3090 exception faite du bus mémoire à 320-bit et à 19 Gbps par puce, se situerait entre 5 et 10% d'une 3080. Ce sont pile-poil les différences observées dans ces tests 3D.

source du graphique @harukaze5719

Au final, on peut penser que cette carte existera, elle avait déjà été référencée chez ASUS, par contre c'est le passé récent de fake de Bilibili qui incite à la retenue, et à ne pas avaler ces infos comme avérées.