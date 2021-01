Ces dernières années, la gamme de GeForce mobile pour machines portables était systématiquement segmentée selon deux configurations : Max-P et Max-Q. Max-P pour distinguer les variantes les plus performantes, dont plus gourmandes et plus chaudes, grosso modo une configuration de GPU standard. Max-Q fut l'initiative de Nvidia pour arriver à caser ces mêmes GPU dans des laptops fins et légers, en prenant en compte toutes les contraintes matérielles et pratiques que cela implique. Ainsi, la version Max-Q d'un GPU dispose d'un TGP bridé par rapport à sa configuration Max-P. C'est une différentiation qui était jusqu'à présent clairement indiquée, généralement avec la présence ou l'absence de la marque Max-Q à côté du nom de la carte graphique sur la fiche technique, la notion de Max-P n'a jamais vraiment été utilisé dans le commerce.

Le hic, c'est qu'avec Ampere Mobile, Nvidia aurait décidé d'abandonner ces différenciateurs ! C'est en tout cas ce qu'affirme NotebookCheck. Ni Nvidia ni les OEM n'indiqueront plus la configuration du GPU, un détail qui était d'ailleurs déjà absent lors de l'annonce des nouvelles GeForce RTX Ampere Mobile et des premières machines les exploitant chez les OEM au CES 2021.

En pratique, l'idée de proposer des GPU plus ou moins bridés selon la machine qui l'embarque ne change pas, mais chaque référence dispose désormais d'une puissance configurable assez large, par exemple 80 à 150 W pour la RTX 3080, 80 à 125 W pour la RTX 3070 et 60 à 115 W pour la RTX 3060. Ce serait maintenant à l'OEM de décider de la puissance à allouer à la puce graphique et ce serait aussi à lui de choisir d'implémenter ou non les différentes fonctionnalités Max-Q. Cela signifie qu'une machine avec un RTX 3060 Mobile à 115 W pourrait dans certains cas de figure dépasser une RTX 3070 W bridée à 80 W, ou qu'un autre GPU pourtant dans le bas de la tranche de sa plage de TDP puisse ne pas profiter du Dynamic Boost 2.0 (une fonctionnalité de la 3e génération Max-Q).

Finalement, tout ceci impliquerait donc un nouveau niveau d'opacité variable assez malvenu pour les configurations à base de RTX Ampere Mobile, étant donné que l'acheteur serait désormais dans l'impossibilité de reconnaître facilement la configuration du GPU qu'il achète et dépendant des renseignements que chaque fabricant fourni sur ses produits, mais dont les fiches techniques sont déjà très rarement très explicites... La seule solution pour prendre une décision informée et éviter toute déception ? Attendre, prendre le temps pour chasser l'information, de faire ses recherches et lire des tests détaillés - ce que chacun devrait de toute façon déjà faire, dans le meilleur des mondes. Quoi que, encore faudra-t-il que les machines reçues par les testeurs et les exemplaires commerciaux soient bien identiques...