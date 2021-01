Il y a deux ans déjà, ASUS pénétrait le marché humide du watercooling autonome, l'opposé du DIY (Do It Yourself) qui demande un peu plus de connaissance du matériel. Le Ryujin 240 était testé dans nos colonnes, et il en ressortait que l'engin nous avait moyennement séduits, la faute à un prix bien trop élevé eu égard à la concurrence, et ce malgré un petit écran OLED de 1.77" sur le top, permettant des fantaisies d'affichage bien sympathiques. Sachez que le Ryujin II est en route, ASUS l'a dévoilé en partie il y a quelques jours. À la vue du bousin, on pense, sans grande incertitude, que ce sont encore des Noctua Industrial qui se chargent de la ventilation, ce point sera à vérifier quand la firme se décidera à le passer en prod.

La grosse différence ici se fait surtout sur l'écran OLED qui devient plus gros, autant que nos bons vieux smartphones, avec une diagonale de 3.5", soit le double du premier Ryujin, de là à dire qu'il fera le double du prix, humour, mais pas trop quand même ! L'accent est encore plus mis sur la personnalisation avec cet écran, qu'il faudra bien payer d'une manière ou d'une autre. On en entendra parler encore un peu de cet AIO, en espérant que les lacunes du premier soient rectifiées.