Alors que la RTX 4060 a timidement eu quelques infos la concernant, officieuses évidemment, voilà que c'est le tour de la RTX 4050. Il n'est pas question d'une puce desktop, mais d'un bench fait par PugetSystem sur une machine laptop Samsung référencée NP960XFH. Ce dernier embarque un Core i7-13700H dont on vous parlait il y a quelques jours, 2 x 8 Go de DDR5 6400, Windows 11 Pro, et la fameuse RTX 4050 qui a les pilotes 526.99 pour fonctionner.

Sur le test en question Adobe Premiere, le score global est de 1124, le score GPU de 57.4, ce qui est plus que le score de la RTX 3050 Ti que l'on retrouve dans certains portables. Cette dernière tape de 48 à 52 points, c'est bien entendu variable et corrélé à la qualité du refroidisseur employé, GPU Boost 4 cassant la fréquence dès lors que la température monte trop par bins. Si on passe sur RTX 3060, avec la même version de bench, on arrive à 73 points. Nous n'avons pas plus d'infos, mais c'est relativement prometteur, surtout si le rapport perf/watt d'ADA se retrouve au même niveau que les cartes desktop dans ce modèle précisément.

Restera la question du prix, épineuse s'il en est, il n'est pas impossible que les portables avec Ampere soient aussi liquidés pour faire place nette à ADA. Pour ceux que ça intéresse, et qui sont sur desktop, vous pouvez toujours retrouver les meilleures offres, semaine par semaine, des puces Ampere sur cette page. À surveiller si les prix d'ADA vous rebutent, ce qui est plus que légitime !