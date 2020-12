2020 fut l'année de toutes les pénuries, ou presque (sauf de complots). Du PQ pour nos fesses, en passant par le bon sens les pâtes, aux semiconducteurs pour les smartphones qu'on ferait mieux de lâcher de temps en temps, tous les marchés ont a un moment, ou un autre, fait face à une situation plus ou moins tendue, et plus ou moins flagrante. Pour d'autres c'est surtout maintenant que ça se ressent le plus, et pendant que TSMC aurait du mal à satisfaire ses trop nombreux clients et Samsung du 8 nm à Nvidia, Intel rigole encore en 14 nm (oui aucun rapport, mais on avait juste envie de le dire), pendant que son 10 nm traîne toujours assez lamentablement des pieds. Mais le fondeur, la pénurie ça le connaissait déjà (c'est cadeau).

Outre ce focus parfaitement légitime sur les semiconducteurs, ces derniers temps les assembleurs de PC se plaignent également de la difficulté à se fournir en dalles LCD, victimes d'un approvisionnement de plus en plus serré à cause d'un manque de composants - notamment cartes T-con et contrôleurs d'affichage, donc liés à l'affaire des semiconducteurs - et une logistique compliquée, une situation qui a déjà contribué à tirer vers le haut les prix des écrans. Et ce ne serait pas près de s'arranger, puisque d'autres événements n'ont pas manqué d'en rajouter une couche...

Finalement, tout le monde sait y jouer !

La semaine dernière, c'est un tremblement de terre d'une magnitude de 6,7 qui a affecté l'ile de Taïwan, un événement relativement ordinaire pour une zone régulièrement soumise à ce genre de désagrément et heureusement sans pertes humaines cette fois-ci, mais il s'avère que certaines lignes de productions d'AU Optronics - l'OEM de dalles LCD qui fournit beaucoup de marques - ont été impactés. Par la voix de son Président, Paul Peng, le constructeur a affirmé que les opérations de nettoyage et de réparation ont nécessité plusieurs heures avant la reprise normale des opérations, causant la perte d'une partie de sa production. Pas de chiffre ni de quantité pour les pertes, mais il faut savoir qu'AUO fabrique des centaines de milliers de dalles chaque jour - par exemple, 10,81 millions de dalles LCD pour TV et 9,35 millions de dalles desktop/mobile avaient été fabriquées en novembre.

AUO serait également inquiété par la situation chez Nippon Electric Glass, son fournisseur principal de substrats en verre pour panneaux LCD, qui détient 10 % des parts de ce marché. Son usine à Shiga-Takatsuki de NEG avait été victime d'une coupure de courant de 5 heures début novembre, causant des dégâts non détaillés à certains de ses moyens de production. NEG s'était montré rassurant quant au niveau de l'impact matériel de cet incident, mais le président d'AUO pense qu'un retour à la normale pourrait se faire attendre entre 3 et 5 mois, sous-entendant que l'approvisionnement de son entreprise pourrait être serré jusqu'au 2e trimestre de 2021 ! Forcément, si c'est le cas pour AUO, ça le sera logiquement aussi pour les autres clients de NEG, parmi lesquels se trouvent Innolux et LG Display - le coréen est d'ailleurs un partenaire très proche, opérant un joint venture avec le japonais depuis 2005.

Bien entendu, AUO et les autres peuvent toujours essayer d'aller voir ailleurs, mais dans ce monde tout se paye, surtout les changements de fournisseurs en dernière minute et dans l'urgence, et un tel changement n'est pas forcément une mince affaire non plus. En attendant, le président d'AUO n'a pas tenté de quantifier la hausse potentielle des prix des dalles LCD et des écrans au fil des prochains mois, on s'en rendra compte de toute manière assez rapidement si cela se matérialise... (source)