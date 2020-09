Raijintek nous avait présenté en 2019 un boîtier METIS EVO assez compact, au format SFF, avec un look original et assez cubique - il a été testé, c'est par ici. Pas sûr que vous puissiez y rentrer le récent Morpheus que la marque a lancé il y a peu, pour refroidir les dernières cartes graphiques - en poussant, peut-être ça passe. Il faut dire que les boîtiers SFF ont pas mal la côte ces derniers temps, notre dernier modding parlait justement d'un modèle assez peu connu de Mini-ITX. La marque ne semble pas vouloir s'arrêter là et nous dévoile un nouveau modèle de petit boîtier, de 7L à peine.

Voyons ce qu'a dans le ventre ce OPHION, déjà des dimensions assez contenues de 101 x 312 x 225 mm pour un poids d'à peine 2 kg. Au niveau du design, deux coloris seront disponibles, avec du blanc et du noir. Les parois latérales et supérieure en aluminium sont alvéolées, de manière à permettre à la configuration de respirer, idéal si vous avez un ventirad topflow (70 mm de hauteur max) par exemple - difficile d'avoir autre chose dans ce genre de produit. La face avant se veut très simple, un bouton d'allumage et c'est tout, pas de fioritures inutiles ici. Les connectiques sont un peu limitées sur ce genre de produit, vous trouverez un unique port USB 3.0 et un USB Type-C. Dommage pour la société de ne pas avoir positionné de port USB 3.1, surtout qu'il reste de la place à droite pour un emplacement supplémentaire.

Au niveau des composants, l'alimentation viendra se positionner en latéral, profitant ainsi de l'ouverture sur la paroi. Le GPU quant à lui se retrouvera proche de la grille du bas, là où l'air frais est normalement bien présent. Au top, il sera possible de mettre deux moulins de 90 mm, seul endroit où l'extraction d'air chaud pourra se faire sans accrocs. Deux moulins similaires pourront se caler en plus sous le GPU, à condition que ce dernier ne soit pas trop volumineux - impossible de mettre plus que du low-profile 1 slot. Bien entendu, la carte mère choisie devra être au format Mini-ITX et l'alimentation au format SFX.

Pour le stockage, ne rêvez pas, ce sera également le minimum vital avec deux emplacements 2.5" à l'arrière de la carte mère, rien de plus, rien de moins. Voilà un bon petit boîtal pour faire un ordinateur bureautique ou pour du gaming léger, en tout cas il passera clairement inaperçu et se fondra facilement dans le décor. Pour le moment nous n'avons pas de prix, ni de date de sortie. Face à la concurrence, il n'y a pas foule, on pourra citer par exemple le Thermaltake Core G3 ou bien le Fractal Design ERA ITX. Il faut dire que les boîtes de moins de 10L avec alim SFX ne courent pas les rues...