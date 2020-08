Une RX 5300 ? Non ? Mais, si, et c'est chez AMD !

Les rouges nous avaient déjà fait le coup avec la RX 5500, voici que débarque une obscure RX 5300. PCB partagé avec la RX 5500 XT (référence D332), même nombre de Stream Processors (1408) pour 22 Compute Units, voilà qui s’apparente à un recyclage assez classique du genre, d’autant plus que la carte se destine uniquement au marché OEM. De quoi nous laisser imaginer une version XT dans quelques mois ? Mystère...

Côté technique, les fréquences sont plutôt relâchées avec 1445 MHz en boost et 1645 MHz maximum (game clock), contre 1717 MHz en boost et 1845 MHz en jeu pour la grande sœur RX 5500 XT, ce qui permet à la jeunette d’afficher un TDP de 100 W. Notez que la cadence de base n’est pas communiquée, résultat soit d’un oubli soit d’une liberté laissée aux intégrateurs. Cependant, la plus grande différence se situe au niveau de la mémoire, avec 3 Go de GDDR6. Forcément, le bus se retrouve amputé avec 96 bits seulement, et une bande passante de 168 Go/s... il faut bien faire des concessions quelque part !

Pour ce qui est des performances, la firme tacle la GTX 1650 des verts, avec des gros gains en perspective, sous une poignée de titres tout du moins... Tant que les 3 Go ne limitent pas, ce qui reste moins sûr ! Cependant, avec une carte uniquement réservée aux OEM, sans prix officiel, difficile de juger de la pertinence d’une telle comparaison. Reste à voir quels modèles seront équipés, et, ainsi, les tarifs ! (Source : VideoCardz)