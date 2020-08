Eh bien dis donc, ça fait un petit moment que l'on n'avait pas vu un épisode de la rubrique "Bousitron" sur le Comptoir. Le dernier billet sur le sujet avait mis en lumière les exploits poussiéreux de pas mal de monteurs de builds - on avait presque envie de se doucher après avoir vu ces immondices. Ne culpabilisez pas s'il vous plaît de votre extase à la simple vision de ces images, la limite entre ce que l'on aime et ce que l'on déteste est souvent mince. Bon, pour le coup, nous allons changer de sujet - pas de crasse aujourd'hui -, mais il n'est pas question de vous présenter quelque chose de soigné. C'est quoi un Bousitron chef ? Bah déjà, c'est pas le Hardware Pr0n, à ce propos, le dernier en date vous parlait des plus beaux cable management que l'on peut trouver sur le net. Ce billet viendra donc finir la semaine, en vous proposant justement le contre-exemple, avec les plus horribles salles serveur et PC que vous n'ayez jamais vus dans votre vie. Si vous vous sentez l'âme d'un Tarzan, alors ces quelques lianes ne devraient pas ébranler votre sang-froid. Allez on s'accroche Jeannine, on part à l'expédition !

Bon, imaginez-vous technicien réseau, vous croisez le patron de la société et naturellement, vous demandez où est la salle serveur. "C'est par ici, comme vous pouvez le voir, nous prenons soin de nos équipements". Stupeur, vous vous retrouvez face à un carnaval de lianes, alors vient le challenge, il est où le switch du bureau 256 ? Difficile d'effectuer la prestation dans ces conditions, à croire que les anciens collègues sont restés bloqués à la salle café... vous êtes tout seul sur le coup. 19h, vous appelez votre femme, "Nadine, je serais pas là pour le dîner". Arg, il faut dire qu'ils auraient pu mettre des étiquettes sur les câbles.

Bon pour le coup, celle-ci nous paraît un peu capillotractée, mais franchement elle valait le coup. Vous arrivez encore à y voir quelque chose ? On dirait presque un plat de spaghettis, avec fromage, oui monsieur.

Alors, celui qui a fait le point entre les deux baies, nous lui accordons la médaille d'or de l'optimisation. Mais comme beaucoup disent de nos jours, si ça marche, pourquoi changer ?

Il n'y a pas que les serveurs dans la vie - enfin presque -, il y a aussi les PC ! Nous sommes vers la fin d'année, vous venez de réceptionner votre Core i9 et l'avez fraîchement déballé. Le montage de l'ordinateur se fait sans accro, pas de soucis, vous savez faire et brancher les câbles. C'est alors que vous envoyez une belle photo de votre build à vos amis sur Discord... et paf, une avalanche de smileys vomi, suivi par quatre Risitas - et oui, fallait acheter des serflex quand même, c'est loupé pour le coup.

Cela ne vous satisfait pas... mais nous en avons en réserve. On passe au combo, rien de tel avec des câbles, qu'un watercooling DIY, surtout lorsque son circuit est si bien optimisé ! Bien qu'il y ait un refroidissement liquide, le PC risque quand même de ne pas avoir un super flux d'air - c'est peu dire.

Vraiment, on ne pouvait pas faire pire qu'avant, les vielles machines et les connectiques nappes, le tout avec une harmonie des couleurs sans précédent. C'était l'époque, avec son charme, pas de RGB ou de verre trempé et pourtant, on s'en rappelle...

Nous n'allions pas vous laisser comme ça - on pense à vous sur CDH -, on vous propose notre dernier cru, le câblage en lévitation, sur son lit de trous dans le mur à la scie. On se régale, on se régale !

On termine avec du soft, le cable management du bureau. Rien de plus horrible que de s'installer sur sa chaise, de se prendre le pied dans un câble, de renverser l'enceinte et le verre de coca juste à côté - non, c'est pas du vécu. Vous n'avez pas d'excuse pour le coup, on prend des serre-câble, des paniers et hop on range tout ça.

On espère que cet épisode vous aura plu, car il a du goût, de la saveur et se trouve être épicé juste ce qu'il faut. Certains passent des heures à faire leur cable management, l'organisation c'est primordial et cela fait gagner beaucoup de temps. C'est aussi ce qui donnera de la classe à votre setup, avoir du gros matos, c'est bien, mais si c'est pour qu'il se retrouve caché sous les câbles SATA de vos HDD, c'est un peu dommage. Il y a quand même quelques guerriers qui partent affronter leur salle info, comme notre cher Linus et son rebuild du datacenter - avec du Petaoctet de stockage, ça rigole pas quand même.

La prochaine, ça sera Hardware pr0n, faut varier et vous laisser vous remettre de vos émotions. Si vous avez des images à nous faire parvenir ou des idées pour un prochain Bousitron, n'hésitez pas à nous les faire parvenir - on se fera une joie de découvrir certaines pépites !

Moi aussi je participe au Bousitron et envoie mes trouvailles sur

bousitron [at] comptoir-hardware.com





Aidezzzzz mouaaaaaaa !!!!