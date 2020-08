Flight Simulator 2020 est développé par les Bordelais d'Asobo, pour le compte de Microsoft, même si quelques loupés sont à déplorer. Vous en aviez déjà entendu parler, puisque ce sont les gars derrière le jeu de simulation de peste, A Plague Tale Innocence. Société montée par des anciens de Kalisto Entertainment, qui avaient entre autres développé Nightmare Creatures sur Playstation, Asobo a acquis une renommée de fou avec le jeu A Plague Tale. Et c'est le même moteur a priori qui anime FS2020, avec une petite pique : le jeu est DX11, quand le créateur de DX12 cherche à l'imposer partout. Blague à part, on aimerait bien voir comment ça mouline sur CPU et GPU.

Comme le moteur est connu, on sait qu'il est favorable aux verts. Sur les tests de Guru3D et Gamegpu, la tendance se confirme encore, surtout en FHD, avec un désavantage plus marqué chez Guru que chez Gamegpu. En règle générale, on constate que le preset Ultra pompe magistralement, tandis que le niveau élevé offre des perfs tout autres, plus compatibles avec une bonne expérience de jeu. Certes le titre n'a pas besoin de 100 ips, mais avec des valeurs un peu basses, un écran à rafraichissement variable aura plus d'aisance à faire son job, surtout en présence de LFC. La question qui vient également, c'est quel est le comportement avec les processeurs.

Eh bien là aussi, tant que le GPU ne fait pas sa grincheuse, donc en FHD, on peut voir un avantage d'Intel sur AMD. Dès que la définition monte, ça se lisse pour arriver à une quasi-égalité complètement logique. Ceux qui jouent en FHD donc auront un petit avantage à le faire sur Coffee Lake Refresh et Comet Lake, tout comme il est mieux de tourner sur un 8 coeurs qu'un 6 coeurs et a fortiori d'un 4 coeurs, tant qu'on reste sur la même famille de CPU. On reste toutefois dans des valeurs basses, il faudra voir si, à l'avenir, le jeu gagne avec les prochaines architectures CFPU et GPU, et il y a fort à parier que le jeu intégrera des protocoles, comme son prédécesseur FSX.