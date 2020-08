C'est un été bien chaud que nous avons en ce moment. Bon nombre de PC sont en sueur, que cela soit lors de lourdes charges de calcul ou durant votre dernière session de Destiny. Ah mais quelle idée, de ne pas avoir changé le stock cooler - ah si c'est le Wraith on vous pardonne - et de laisser votre machine suffoquer dans votre boitier insonorisé. Si le but n'est pas de faire griller les merguez, alors opter pour un ventirad peut s'avérer une bonne solution. Oh, figurez vous que ID-Cooling a pensé à vous, en sortant un SE-914-XT et en plus il brille multicolore, si c'est pas beau ça ! La marque avait annoncée en avril son SE-224-XT et lancé ce mois-ci son IceFlow 240 RGB, un AIO assez classique. Ici, c'est un petit ventirad relativement intéressant par son prix dont nous allons vous parler avec ce SE-914-XT.

C'est un peu la bataille sur l'entrée de gamme de l'aircooling, il faut toujours proposer mieux, le moins cher possible. ID-Cooling frappe fort avec un rad en 103.7 x 86.6 x 126 mm, donc assez compact et passe-partout. Quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre sont présents, avec une surface de contact en direct-touch. Le ventilateur embarqué est un 92 mm à roulement hydraulique, de base moulinant à 600 RPM mais pouvant accélérer à 2200 RPM - attention les oreilles. Le TDP de ce petit ventirad est annoncé à 150W, vous pourrez donc dissiper la plupart des processeurs modernes sur socket grand public. Exit en revanche les CPU plus véloces, nécessitant souvent de passer sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Au niveau du design, bon, c'est ce qui se fait en ce moment, du RGB, un cache avec des formes dans tous les sens, c'est la mode. Ne vous en faites pas, si vous n'aimez pas, une version "Basic" existe aussi, dépourvue de tous les aspects esthétiques.

Le produit est en route pour une sortie mi-aout, avec des tarifs assez attractifs de 24,99$ pour le "Basic" et 34,99$ pour le "RGB". Les produits sont compatibles avec tous les sockets récents , hormis le TR4 et le LGA-2066. Face à la concurrence, ces modèles ne sont pas si mal placés, à travers le bras de fer présent entre des multitudes de références bon marché. Comme principal adversaire, on pourra citer le Fox Spirit Cold Snap S92, dont nous vous avions parlé il y a quelque temps ou bien le Hyper 411R de chez Cooler Master. Ce ne sont que des exemples, les rads avec ce type de caractéristiques sont légion, ce qui rend l'achat d'autant plus à méditer.