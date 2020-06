Le Chinois YMTC n’est encore qu’un nouvel arrivant et tout petit Poucet sur le marché de la NAND, mais on dirait déjà que ses ambitions ne s’arrêteront pas à la distribution seule de mémoire flash. Pour retracer rapidement son parcours récent, YMTC a commencé la production en volume de NAND 64L l’année dernière et annoncé dans la foulée sa propre génération 128 couches, et il s’est murmuré entre-temps que l’ex-américain Lexar puisse exploiter l’une ou l’autre pour son catalogue de cartes mémoire.

Enfin, l’une des prochaines grandes étapes pour YMTC pourrait être celle de la commercialisation de SSD sous sa propre marque - YMTC, ou caché derrière un autre nom ! Rien ne vaut une production maison pour montrer au mieux son savoir-faire et promouvoir son catalogue, ce que font par ailleurs la majorité des fabricants de NAND comme Samsung, Micron via sa marque Crucial, Kioxia et Western Digital (aussi via SanDisk), et SK Hynix s’y est également (re) mis récemment.

Bien entendu, ce n’est encore qu’une rumeur récupérée dans les couloirs de l’actualité taiwanaise, mais les sources de Digitimes affirment que cela se concrétisera déjà dès le troisième trimestre, à commencer par des SSD PCIe 3.0, puis PCIe 4.0 plus ou moins rapidement en fonction du succès de la première vague. On ne sait pas quel marché YMTC pourrait cibler, mais celui des OEM serait dans la liste.

Finalement, YMTC n’ayant a priori pas encore de solution de contrôleur SSD maison sous la main, l’entreprise pourrait se tourner vers Phison ou Silicon Motion et leur catalogues respectifs bien remplis. Difficile d’ailleurs de ne pas y voir une coïncidence avec le partenariat annoncé en mai, et dont le premier objectif était la compatibilité entre la NAND de YMTC et les contrôleurs SSD des deux entreprises taiwanaises. (Source : Digitimes, via Tom’s)