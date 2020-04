Les PC portables équipés des CPU Renoir sortent petit à petit sur le marché, mais le démarrage est lent, surtout lorsqu'un petit Covid-19 s'amuse à ralentir la logistique et la production. Certains OEM rencontrent des difficultés pour avancer sur l'élaboration de leurs nouveaux produits, notamment sur les PC portables de nouvelle génération. En effet, que ce soit chez AMD ou Intel, de nouvelles références sont sorties côté CPU, et si les bleus n'ont pas de soucis d'intégration - logique avec une architecture qui ne bouge pas et un écosystème très présent - chez les rouges c'est un grand retour, mais avec quelques difficultés pour le coup.

Si les premiers modèles de PC portables apparaissent équipés de GPU de moyenne gamme, il est attendu de voir des versions de PC transportables plus véloces, tant les promesses des tout derniers Ryzen 7 donnent envie à ce sujet. Mais voilà, les soucis ont l'air d'affecter les plans des OEM sur ce sujet, et Frank Azor - chef de la section gaming chez AMD - a confirmé lors d'un Tweet que l'intégration de puces RTX sur les machines mobiles est retardée. Il semblerait même que les versions haut de gamme à base de RTX 2070 et au-delà sont loin d'être présentes, ce qui signifie qu'il faudra patienter pour jouer à fond sur des PC équipés de puces Renoir. Ou alors, soyons fous et secouons notre bouliche de cristal en espérant qu'AMD ait une solution dans ce domaine qui est toujours inconnue du grand public, mais pour cela il faudra très probablement patienter jusqu'à RDNA2. (source : Twittter)

Bientôt des PC avec une musculature plus homogène ?