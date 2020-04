MSI annonce un nouveau modèle de RTX 2080 Ti et nous propose une Gaming Z Trio aux caractéristiques encore un peu plus alléchantes. En fait, la carte reprend à 99 % ce qui se fait sur le modèle Gaming X, toujours avec le TU102 et une fréquence en boost de 1755 MHz. Là où la donne change, c'est sur la mémoire, avec l'utilisation d'une GDDR6 encore cadencée plus haut !

On retrouve toujours les 11 Go interfacés sur 352-bits, mais avec un débit théorique cette fois-ci de 16 Gbps ! Ce petit ajout en fait la RTX 2080 Ti ayant la GDDR6 la plus rapide du marché, de quoi rivaliser avec les quelques rares plus gros modèles overclockés d'usine dans cette tranche. On vous invite d'ailleurs à consulter notre super récap maison sur les RTX 2080 Ti, qui vous donnera un meilleur ordre d'idée sur le placement de cette "nouvelle arrivante".

Pour petit rappel, les RTX 2080 SUPER sont déjà équipées de mémoire à 16 Gbps, les RTX 2080 Ti passeraient donc au "SUPER" sans en avoir la nomenclature ? Si l'on spécule un peu plus, les puces utilisées seront possiblement celles de Samsung, la marque avait été la première à lancer la production massive de GDDR6 16 Gbps, SK Hynix et Micron étant encore un peu retrait.

Cette nouvelle version exploite un PCB custom visiblement très similaire (identique ?) à la Gaming X, avec un étage d'alimentation solide en 14+3 phases. Le refroidissement n'est clairement pas délaissé avec un ventirad imposant surplombé de trois moulins de 9.5 cm de diamètre, virtuellement parfaitement identique à celui de la Gaming X. Cet arsenal vient en réponse des 300W de TDP du GPU, que l'on alimentera sur cette carte via deux connecteurs 8 pins ainsi qu'un connecteur 6 pins supplémentaires, rien que ça ! Comme sa prédécesseure, ce modèle custom est donc gros, très gros, et occupera facilement 3 slots PCI. Pensez donc à bien vérifier si vous avez la place dans votre boîtier avant de passer à l'achat de ce genre de carte graphique.

La RTX 2080 Ti est toujours la carte grand public la plus performante du marché, bien que la RTX 2080 SUPER lui chatouille un peu plus le derrière que la première, y compris certainement en termes de vente. Au final ce nouveau modèle n'est qu'une simple évolution de la Gaming X, elle en reprend le design et même la majorité des caractéristiques. On se doute que MSI pourrait facturer "assez cher" l'ajout de cette nouvelle mémoire, puisque pour le moment, il n'y a pas d'autres RTX 2080 Ti en étant équipé. Toutefois, peu de chance que cet ajout reste une exclusivité, cela devrait très probablement s'étendre à l'ensemble des modèles et rattraper l'écart qui s'était déjà réduit avec la RTX 2080 SUPER.

Cette Gaming Z Trio devrait facilement se positionner aux alentours des 1400 euros, comme l'est encore son aînée. Est-il pertinent d'acheter un tel produit alors qu'Ampere devrait arriver cette année ? Toujours la même problématique... En tout cas, plus besoin de chercher à souder soi-même sa GDDR6 16 Gbps sur sa RTX 2080 Ti, et ça, c'est un plus, non ? La carte est en principe disponible depuis le 16 avril et devrait donc être trouvable prochainement chez la plupart des revendeurs.