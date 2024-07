MSI tente de vous refourguer ses PC portables depuis maintenant deux dÃ©cennies

L'un des avantages des anniversaires, c’est qu’ils peuvent être célébrés tous les ans. Quant à son motif, tout être, chose, évènement, ou même concept, qui existe, a existé, ou a été imaginé, est potentiellement éligible à un anniversaire. Autrement dit, quel que soit l’endroit où vous trouvez, il y a assurément un anniversaire à fêter quelque part. Celui auquel on vous convie aujourd’hui se trouve du côté de Taïwan ; c’est un évènement organisé par MSI pour fêter ses 20 ans… Enfin, pas vraiment ; plutôt le 20e anniversaire de sa présence dans le domaine des ordinateurs portables. Quand on vous disait qu’il était possible d’anniversairiser tout et n’importe quoi !

Le M510C a ouvert le bal en 2004

N’en déplaise à la marque, elle n’a plus 20 ans. Elle n’a pas non plus les 55 balais d’AMD. Elle se situe plus ou moins entre les deux : la Micro-Star International a été fondée en août 1986 et approche donc de ses 38 années d’existence.

Comme l'expose la vidéo ci-dessous, au départ, MSI se concentrait principalement sur les cartes, en l’occurrence graphiques et mères. C’est bien sûr toujours le cas de nos jours ; citons la MSI RTX 3060 Gaming X Trio et la MEG X570 Unify, en guise de représentants que nous avons eu l’occasion de tester. De nos jours, la société commercialise aussi de nombreux périphériques, écrans, ainsi que des mini-PC CUBI.

Quelques années après sa création, en 2004, la marque s’est lancée dans le marché des PC portables ; bien après Asus et HP pour citer deux concurrents, qui y officient depuis 1997 pour le premier et carrément 1984 pour le second. La première réalisation de MSI était le M510C. Ce PC 15 pouces de 2,9 kg embarquait un processeur Intel Pentium M associé à une ATI Mobility Radeon 9600 / 9700 et 2 Go de RAM. La séquence promotionnelle jalonne l’histoire de l’entreprise par plusieurs dates marquantes. Pour en résumer les principales, évoquons 2007, avec l’arrivée du GX600, qualifié par MSI comme étant son premier PC portable gaming ; 2008, avec la sortie du premier laptop 10 pouces, le Wind U10.

Face à l’émergence des tablettes, MSI a toutefois été contrainte de changer de stratégie en 2010. La société a décidé de se spécialiser dans les ordinateurs portables pour les joueurs à partir de cette date. Un choix à l’évidence payant : il a permis à la marque d’être leader du secteur en 2015, avec 19 % de parts de marché, soit quelques points de plus qu’Asus (15 %). Depuis, MSI a élargi son offre à d’autres cibles, notamment via sa gamme Creator et sa branche Business & Productivity Laptops. Sans surprise, la vidéo se termine par les perspectives « nouvelles » ouvertes par l’intelligence artificielle – notamment via les gammes de processeurs Lunar Lake et Ryzen 300 AI à venir. En effet, précisons que contrairement à ses concurrents, MSI s’est gardée de soutenir le lancement du Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Les études de marché qui portent sur les PC laptop gaming et qui opèrent une discrimination par marques semblent toutes payantes ; nous n’avons pas trouvé de valeurs qui déterminent la part détenue par MSI en 2024. Ceci dit, le fait que la société ait choisi de communiquer des chiffres de 2015 plutôt que des dernières années trahit vraisemblablement une réalité : qu'elle n’est plus leader. Peu importe, son catalogue ne manque pas de machines très bien équipées, à l’image du Titan-18-HX-A14VX qui associe Core i9-14900HX et RTX 4090 laptop. En outre, dans l’ensemble, selon les données de marketresearch.biz, ce secteur est plutôt porteur pour les années à venir.

Forcément, les ordinateurs haut de gamme destinés aux joueurs ne représentent, par essence, qu’une infime part du marché global des PC. Pour votre gouverne, les ventes mondiales de PC laptop / desktop sont actuellement dominés par Lenovo, HP et Dell. D’ailleurs, une enquête menée par Le Figaro en début d’année a révélé que même en France, Lenovo avait désormais pris le leadership à HP en s’imposant comme le premier vendeur de PC dans le pays.

