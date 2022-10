Intel a donc emboîté le pas à l'USB4 Version 2.0, officialisé avant-hier (mais aussi au DisplayPort 2.1, également arrivé il y a peu) ! Rien de surprenant à ce que les deux se suivent d'aussi prêt, l'USB n'a jamais autant été une extension du Thunderbolt, et inversement, depuis qu'Intel a ouvert son standard en 2019 et remis ses licences à l'USB-IF, permettant à tous les fabricants d'utiliser celui-ci librement, et ce quelle que soit sa version. Bref, les deux protocoles sont désormais définitivement étroitement liés, en plus d'être infusés au DisplayPort, on en a la preuve encore aujourd'hui !

Petit résumé de ce qui nous attend par un monsieur très enthousiaste. Si 2 mn c'est déjà trop long, il y a des images récapitulatives ci-dessous. Et sinon il y a aussi le texte...

La succession du Thunderbolt 4 est donc officielle, elle arrivera l'année prochaine. Elle avait déjà été flairée l'année passée en l'occasion d'une gaffe apparente où Intel avait mentionné les 80 Gb/s, avant d'effacer ce petit dérapage. On notera qu'Intel ne semble toujours pas encore avoir officiellement baptisé la prochaine version Thunderbolt. S'il semble assez logique qu'elle doive s'appeler Thunderbolt 5, le fondeur continue pour l'instant uniquement à parler de « Next Gen Thunderbolt ». En fait, tous les détails sur les fonctionnalités, ainsi que le nom officiel ne seront révélés qu'en 2023.

Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le Thunderbolt est basé sur les dernières innovations de l'USB et du DisplayPort. Ainsi, il est aussi question de pouvoir débiter jusqu'à 80 Gb/s dans les deux sens et d'une transmission asymétrique de 120 Gb/s dans un sens, toujours grâce à l'utilisation du PAM3. Le support du DisplayPort 2.1 sera évidemment également de la partie et les câbles Thunderbolt passifs existants pourront supporter la nouvelle génération, mais uniquement jusqu'à une longueur de 1 mètre. L'USB-C restera naturellement le port commun.

Néanmoins, à l'inverse de l'USB dont la dernière norme en date démarre à 20 Gb/s, avec Thunderbolt « 5 », 80 Gb/s et 120 Gb/s ne seront pas des options, mais obligatoires, de même que les 40 Gb/s ne sont déjà pas optionnels avec Thunderbolt 3 et 4, contrairement à l'USB4. Autrement dit, Thunderbolt restera toujours la version toutes options et un peu moins grand public de l'USB4 !