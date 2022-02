Thermalright aime le format low profile. Il a déjà, par le passé, décliné ses AXP100 et AXP200 sous toutes les coutures, alu+nickel ou cuivre, et voilà qu'il ajoute une énième référence. Bienvenue à l'AXP120-X67. Ce dernier possède des dimensions comprises entre justement AXP100 et AXP200, mais il est un peu plus haut. Quand ses frangins plafonnaient à 6 cm de hauteur avec ventilateur, le nouveau venu monte à 6.7 cm avec le moulin. Il possède également 6 caloducs de 6 mm de diamètre, comme tout AXP finalement, et des dimensions raisonnables de 123 x 120 mm de côté, le tout pour 490 g. Enfin, les ailettes sont en aluminium, mais recouvertes de nickel.

Il est épaulé par un TL-C12015, un souffleur de 15 mm d'épaisseur, un format très en vogue sur ce type de ventirad top flow. Il mouline à 1800 TPM maxi, pour 59 CFM dans les mêmes conditions, et 26.1 dBA. Sa pression statique est de 1.36 mm de flotte, c'est pas mal, mais ce n'est pas le point fort des ventilos de 15 mm d'épaisseur (contre 25 classiquement).

Au final, que peut-on en dire ? Il s'agit d'un complément aux AXP100 et 200, qui perd en encombrement au niveau de l'embase, mais qui monte un peu plus haut. Son architecture est identique à ses frères de catalogue, Thermalright fait quand même le minimum et n'innove pas franchement. Il est compatible les sockets AM4, LGA1200 et 1700. Quant au prix, il n'est pas connu, mais il piquera quand on voit les AXP autour des 100 € pour les plus chers !