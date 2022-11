Comme évoqué dans la brève d'hier, les Ryzen 7000 voient leurs prix chuter. Les offres les plus intéressantes concernent le plus gros et le plus petit modèle.

Chez Rue Du Commerce, vous pouvez vous offrir un Ryzen 5 7600X à moins de 310€; 309,90 € pour être précis. Il s'agit d'un hexacore (6c/12t) cadencé à 4,7 GHz de base pour un boost allant jusqu'à 5.3 GHz. Son TDP est de 105W ici. Ce modèle est tout désigné pour une configuration de jeu haut de gamme, et du travail de temps à autre.

Concernant le gros, et on ne parle pas de Titi, il embarque 2 CCD complets. Vous aurez entre les mains 16c/32t cadencés à 4,5 GHz. La fréquence max grimpera jusqu'à 5,7 GHz et le TDP annoncé est de 170W. Son prix descend sous la barre des 700€. Lui est tout désigné pour la production intensive.

Faites votre choix en vous aidant de notre test, et rendez-vous chez RDC via l'un de nos liens ci-dessous.