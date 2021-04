Il y a un mois, nous faisions le constat global de l'année 2020 sur les connexions Internet fixes en France, mais il convient aussi de faire le suivi trimestre par trimestre des évolutions de l'installation de la fibre optique. Car la fin d'année a plutôt été active sur notre territoire, avec une poussée explosive des prises dans les zones AMII et les petites agglomérations. Il faut dire que la réouverture des projets AMEL et le fait que l'État a aligné les billets pour booster la fibre en dehors des zones très denses commencent à porter leurs fruits, ce qui ne déplaira pas à la majorité des citoyens, le numérique devenant très présent dans nos vies.

Le bond est assez fort tout de même, avec près de 2 millions de nouvelles lignes d'installées, dont environ 1 million en zones de moyenne densité et 719 000 en zone de faible densité. Il s'agit là de la plus forte évolution dans ces zones, qui sont restées pendant très longtemps au second plan dans le chantier de la fibre pour tous. Les zones d'initiatives privées sont même presque autant fibrées que les zones très denses, atteignant 81 % de taux de couverture en fibre contre 85 % pour les ZTD. Les RIP sont couverts à près de 31 %, ce qui reste faible, il reste encore un peu de temps avant de voir l'impact de l'injection de fonds de la part du gouvernement.

Côté opérateurs, les données ne sont pas totalement à jour encore, mais nous pouvons tout de même voir que tous les opérateurs profitent de cette montée. En effet, il n'est pas improbable que sur les nouvelles lignes il soit plus fréquent que les différents opérateurs soient présents dès la fin des travaux. Cependant, certains opérateurs sont intégrés dans de gros groupes maintenant - Axione avec Bouygues, Covage chez Altice - et il n'est pas impossible que cela fasse grogner certaines autorités, toutefois l'offre proposée aux consommateurs semble meilleure. Patience donc, puisqu'il semblerait que la fin des travaux commence à se voir pour une très grosse partie de la population.