Depuis les élections présidentielles américaines, les tensions entre la Chine et les USA sur fond de guerre commerciale - et plus particulièrement au niveau du secteur de l'électronique - étaient assez calmes et avec peu d'échanges entre les deux parties. Il faut dire que la transition administrative n'a pas été simple pour les Américains, et le nouveau gouvernement est resté assez calme sur ce sujet depuis janvier dernier. Seulement voilà, ce n'est pas pour autant que les activités outre Pacifique se sont relâchées, et de nouvelles tensions sont apparues il y a peu à Taïwan, avec des accusations d'espionnage industriel en provenance de la Chine.

Cette fois, c'est l'Oncle Sam qui réagit face à des activités chinoises vis-à-vis de TSMC, puisqu'il semblerait que l'administration Biden en veuille à une entreprise qui produit des supercalculateurs pour l'Empire du Milieu. La raison est simple et efficace, la société est accusée de fournir l'armée en matériel informatique utilisant des puces TSMC, ce qui n'est pas du gout des autorités américaines. Ces ordinateurs haut de gamme auraient servi à l'étude et la conception de missiles hypersoniques apparemment, voire carrément à des armes de destruction massive à en croire certains propos, mais attention au côté marseillais là-dedans.

Plusieurs sociétés ont donc fini par être ajoutées à la fameuse liste du DoC - Department of Commerce - comme nous pouvons déjà y retrouver Huawei ou SMIC, limitant énormément les interactions possibles de ces entreprises sur le sol américain et chez certains de leurs alliés. Néanmoins, outre les accusations liées à la sécurité militaire, cela permet de gêner la Chine sur plusieurs points : celle-ci a de moins en moins accès à des gravures plus abouties, puisque SMIC est encore en retard sur ses concurrents, et les USA renforce leur soutient à Taïwan, montrant qu'ils n'abandonneront pas leur copain aussi facilement. Alors, prêts pour la saison 2 des tensions entre ces deux géants ? (source : Wccftech)