Il y a 10 jours, le bruit avait commencé à courir que TSMC étudiait finalement déjà la question d'introduire également sa génération 3 nm aux USA, en complément du 5 nm qui lancera l'aventure. Eh bien, les rumeurs étaient bonnes. Le fondateur de TSMC, Morris Chang, à la retraite et plus tout jeune, mais toujours très actif, influent et impliqué dans les affaires de son entreprise, a confirmé en marge de sa participation à l'APEC qu'il y a bien pour projet d'ajouter du N3 à l'offre de l'usine américaine en Arizona de TSMC. Ainsi, après la phase 1 avec le 5 nm, le 3 nm représentera la 2e phase pour le site arizonien. TSMC a déjà un plan pour cette opération. Selon Morris Chang, celui-ci n'a pas encore été finalisé, mais le serait presque.

Logiquement, cette seconde phase impliquera la construction d'une expansion pour le complexe américain de TSMC. Cela dit, malgré les dires de son fondateur, TSMC s'est refusé de commenter la chose et s'est contenté de rappeler que la compagnie n'a pas encore pris de décision définitive quant à un potentiel second fab arizonien. On se doute que des clients tels qu'Apple suivent l'affaire avec attention, étant donné que cela leur permettrait de se fournir partiellement à domicile. Cependant, certains suggèrent qu'une telle opération serait également très marketing pour les compagnies concernées, en leur permettant notamment de vanter leur approvisionnement « made in USA », sans que cela ne remette toutefois réellement en question leur dépendance vis-à-vis de l'Asie, pour le moment.

On verra bien comment tout cela évolue. En attendant, pour la petite anecdote, TSMC va tenir une cérémonie pour le « tool-in » du Fab 21 en Arizona le 6 décembre. Morris Chang y sera, de même qu'un bon paquet d'officiels Américains et de représentants des clients et fournisseurs de TSMC. Joe aussi a été invité, mais personne ne sait encore s'il s'y présentera. On suppute que l'événement impliquera notamment coupure de ruban et inauguration des premières machines lithographiques fournies par ASML.

Par ailleurs, Morris Chang en avait aussi profité pour vanter une nouvelle fois l'excellence taiwanaise en matière de production de semiconducteur et le fait que de nombreux pays continuent à plaider auprès de TSMC pour venir s'installer chez eux, sans toutefois préciser quels sont les pays en question. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il doit y avoir de l'européen parmi les courtisans... (Source)