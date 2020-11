Il vous manque de la place pour du stockage pur et vous cherchez sans doute un truc rapide ? Le Samsung 860 QVO se trouve à un prix correct en ce moment grâce à Amazon. Le modèle, nous le connaissons bien. Il intègre un Samsung MJX et 1 To de puces QLC pour la version qui nous intéresse aujourd'hui. Les débits séquentiels et en accès aléatoires sont d'un bon niveau à condition de ne pas saturer le cache. L'endurance est le point qui fera grincer, puisque le modèle d'1To est donné pour 0.3 DWPD, soit environ 300 Go d'écriture journalière. La garantie est de 3 ans sur ce modèle qui fera amplement le taf si vous le destinez au stockage. Le prix passe à 89,50 € pour cette référence et notre lien est disponible sous l'image si vous êtes intéressé.